Un tren de pasajeros descarrila y cae desde un puente sobre una autopista de EEUU "causando varios muertos"

Un tren de pasajeros de la compañía Amtrak, con algunos vagones Talgo, ha descarrilado este lunes en Pierce, en el estado de Washington, dejando al menos seis muertos y más de 75 heridos, según las autoridades. El descarrilamiento se ha producido a su paso por un puente, lo que ha provocado que uno de los vagones se haya precipitado sobre una autopista, la interestatal 5, bastante transitada en el momento del accidente.

El convoy ha caído sobre la carretera entre las localidades de Lakewood y Olympia. La autopista ha quedado cerrada en ambas direcciones, ha explicado el Departamento de Transportes del estado de Washington. "Usad rutas alternativas, estaremos aquí un tiempo", ha tuiteado una portavoz, Brooke Bova.

Trece de los catorce vagones se han salido de las vías y los investigadores han abogado por mantener el lugar de los hechos intacto, en la medida de lo posible, hasta recabar pruebas. El Departamento de Transporte ha admitido que la retirada del tren será "un proceso largo".

Justo antes del accidente, el tren viajaba a más de 130 kilómetros por hora con al menos 78 pasajeros y cinco trabajadores a bordo. Por otro lado, varios coches han sufrido el impacto de los vagones caídos.

El tren había partido desde Seattle a las 06:00 (hora local) y ha descarrilado por causas desconocidas. El Departamento de Transporte ha explicado que el convoy circulaba por una nueva zona creada precisamente para que los transportes evitasen curvas más lentas y túneles de un solo sentido.

More photos from scene of Amtrak train derailment pic.twitter.com/yWEJejp1H2