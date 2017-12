Bill Gates: "La innovación puede limitar el efecto del calentamiento global"

Bill Gates, presidente de la Fundación Bill y Melinda Gates. Foto: Reuters.

Bill Gates, participante en la cumbre One Planet Summit que está teniendo lugar en Francia, da la bienvenida también a los nuevos miembros de la Breakthrough Energy Coalition, que financia las investigaciones de ciencia e innovación revolucionaria en las energía verdes.

¿Se ha convertido la lucha contra el cambio climático en una nueva cruzada?

Hace dos años, lanzamos la Break-through Energy Coalition. La idea era reunir a un grupo de inversores con el objetivo de tener un impacto sobre el cambio climático y asegurar la financiación necesaria. Muchos procedían de Silicon Valley aunque no todos: estaban también Jack Ma, Masayoshi Son y muchos otros. La innovación en el sector de la energía lleva mucho más tiempo y dinero que en otros sectores. Estoy muy feliz de ver cómo las promesas realizadas durante la Conferencia de París sobre el Clima (COP21) pueden así mejorarse gracias a la innovación. Comenzaremos nuestras primeras inversiones desde principios de 2018.

¿Van a atraer a nuevos socios económicos?

No anunciamos nuevos inversionistas pero sí que la coalición está creciendo y que acoge a nuevos miembros como Virgin, SAP, Total, Engie o BNP Paribas. En 2016, creamos un fondo, que actualmente cuenta con 1.000 millones de dólares (850 millones de euros), y tiene como objetivo la financiación de nuevas investigaciones sobre la distribución de la energía de forma fiable y económica, con unos niveles de emisión de gases de efecto invernadero cercanos a cero. Cuando un proyecto comienza a tomar forma, hacen falta fábricas piloto para probarlo y cambiar de escala. Lo que queremos es impulsar la creación de nuevas empresas con las cuales puedan asociarse los grandes y desarrollar infraestructuras que necesitarán miles de millones de dólares. El interés es ofrecer un horizonte a largo plazo para los proyectos que llevamos a cabo: no hablamos de un horizonte a tres-cinco años sino más bien a 15-20 años.

¿Cree posible ralentizar el calentamiento global o ya es tarde?

El planeta se ha calentado 1 ºC desde el inicio de la era industrial. Durante los veinticinco años próximos, la temperatura del mar aumentará 0,5 ºC simplemente a causa de las emisiones. Es por ello que necesitamos una fuerte innovación en el sector. La Fundación va a invertir 300 millones de dólares (255 millones de euros) durante tres años en financiar la investigación agrícola que ayude a los granjeros con menos recursos económicos a adaptarse al cambio de las condiciones climáticas. El calentamiento global va a continuar. Si conseguimos descubrimientos importantes y si logramos desplegarlos rápidamente, podremos limitar el calentamiento del planeta en +1,5 ºC, pero no detenerlo. Pero sin innovación, el calentamiento global podría alcanzar los 3 ºC.

¿Implica su proyecto ganar tiempo y velocidad?

Hay muy pocos inversores que asuman grandes riesgos en materia de renovables que permitan obtener grandes resultados. Por lo tanto, es necesario un enfoque diferente.

¿Tiene la sensación de llevar a cabo una lucha contra aquellos que no creen en el cambio climático, como el presidente Trump?

Efectivamente, hay gente que no cree en el calentamiento global o que piensa que el problema tiene fácil solución. Yo opino todo lo contrario, que es un desafío extremadamente importante para el planeta y muy difícil de resolver. El reto del calentamiento global es que debemos avanzar rápido y de forma inmediata para reducir al mínimo sus efectos negativos, especialmente en lo que se refiere a la agricultura en zonas como África, donde los agricultores no tienen un stock y no pueden hacer frente al impacto que supone una mala cosecha de un año para otro.

¿Hay que fijar un precio sobre el carbón?

Se trata claramente de una táctica interesante para provocar cambios y permitir a las nuevas tecnologías despegar y cambiar de escala. Pero atención: un país desarrollado puede permitirse aplicar un impuesto sobre el carbón relativamente elevado. Pero no así la India, por ejemplo, donde las necesidades de electrificación de la economía son tan grandes que solamente cabría un impuesto bajo en este sentido. En los países en proceso de equipamiento, esta no es una opción viable como sí podría serlo en los países occidentales. La India deberá multiplicar por seis su capacidad de producción energética para alcanzar un nivel óptimo.

¿Qué espera de Emmanuel Macron?

El presidente francés es consciente de la importancia de la innovación en la lucha contra el calentamiento global. Francia alerta a sus socios europeos sobre estos asuntos. Emmanuel Macron es un presidente enérgico y he tenido conversaciones interesantes con él.

© Les Échos

PUBLICIDAD