Atentado fallido en Manhattan: un detenido y cuatro heridos por una explosión en una estación de autobuses

La Policía de Nueva York ha detenido a un hombre en relación a una explosión ocurrida en uno de los pasillos subterráneos de Port Authority, una concurrida estación de autobuses de Manhattan en la confluencia de la 42 con la Octava Avenida. La deflagración ha dejado cuatro heridos cuyas vidas no corren peligro; uno de ellos es el sospechoso relacionado con la explosión, identificado como Akayed Ulá, de 27 años. Según el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, "ha sido un intento de ataque terrorista".

La Policía de la ciudad recibió una llamada alertando de una posible explosión a las 07:19 de la mañana y varias dotaciones se desplazaron hasta el lugar. Tras varios minutos, se informaba de la detención de una persona que es además uno de los heridos por la explosión que él mismo habría provocado con un artefacto casero y que podría llevar a modo de chaleco.

La detonación se produjo en un pasaje subterráneo terminal de autobuses Port Authority, una de las más transitadas de todo Manhattan -a diario la utilizan unas 230.000 personas- y de la que salen autobuses hacia diversos puntos de la isla y hacia New Jersey.

BREAKING VIDEO: Moment of explosion at 42nd St and 8th Avenue in Manhattan pic.twitter.com/JwygdnnwNb