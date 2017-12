La Policía de Nueva York investiga una explosión bajo una estación de autobuses de Manhattan

La Policía de Nueva York ha detenido a un hombre en relación a la explosión bajo una concurrida estación de autobuses de Manhattan en la confluencia de la 42 con la Octava Avenida que está investigando. El sospechoso es el único herido por la deflagración que podría haber sido producida por un artefacto casero. La zona ha sido evacuada y el transporte público no efectúa paradas en la 42.

La Policía de la ciudad recibió una llamada alertando de una posible explosión a las 07:19 de la mañana y varias dotaciones se desplazaron hasta el lugar. Tras varios minutos, informaba de un detenido que es además el único herido por la explosión que él mismo habría provocado con un artefacto casero y que podría llevar a modo de chaleco.

La detonación se habría producido en un pasadizo bajo la terminal de autobuses Port Authority, una de las más transitadas de todo Manhattan y de la que salen autobuses hacia diversos puntos de la isla y hacia New Jersey. De momento, además de la terminal se han evacuado las líneas de metro A, C y E y los trenes no realizan parada en la calle 42.

Update regarding explosion at 42nd St and 8th Ave, in subway: One male suspect is in custody. No injuries other than suspect at this time. Avoid the area. Subways bypassing #PortAuthority and Times Square Stations. Info is preliminary. pic.twitter.com/bEAdjq8mYc