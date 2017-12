Bruselas hace caso omiso de la petición de España de cambiar las euroórdenes para evitar un nuevo 'caso Puigdemont'

No creo que haya que modificar la euroorden, si existen indicios racionales de criminalidad y se argumentan bien, no debe haber ningun problema en la extradición.



No obstante, en España hay muchos catedráticos de Derecho Penal y uno que participó en la redacción del vigente artículo de Rebelión, que niegan que en la conducta de los cargos de la Generalitat exista el Delito de Rebelión.



Puede ser que se debió actuar con más calma en la argumentación y petición de extradición, y desde luego lo que es evidente, es que unos de los dos jueces no hiló demasiado fino, quizá, puesto que una petición de extradición por uno de ellos y la retirada de la orden por otro, ponen de manifiesto que una de las dos actuaciones no fue adecuada, ya que una es diametralmente contraria a la otra. Ya veremos,al final, en que queda todo esto, contando con la posibilidad de que los procesados recurrirán si es necesario, a las más altas instancias judiciales europeas.



Las decisiones judiciales siempre son recurribles y a veces se dictan sentencias totalmente diferentes, cuando se recurre.