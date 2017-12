800 556

Díaz: "Rajoy no tiene voluntad y no quiere un nuevo modelo de financiación"

Madrid, 6 dic (EFE).- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha acusado al presidente del Gobierno de no tener voluntad política de cambiar el modelo de financiación autonómica y le ha urgido a que cumpla con su compromiso de presentar un nuevo plan antes del 31 de diciembre.

"Si no lo hace es porque no quiere. No veo voluntad política de hacerlo ni de cumplir con su palabra", ha señalado en declaraciones a su llegada al Congreso de los Diputados para celebrar la conmemoración del 39 aniversario de la Constitución.

La presidenta andaluza ha señalado que la reforma del modelo de financiación es "urgente" y ha afirmado que es "muy poco optimista" con que el Ejecutivo quiera plantear un nuevo sistema, al tiempo que le ha recriminado que "se quiere aprovechar del esfuerzo" hecho por las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para reducir el déficit y entrar en 2018 "limpio de polvo y paja".

Díaz ha incidido en que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "luego llegará con regalitos fiscales".

"Un buen padre y una buena madre de familia debe tratar igual a todos sus hijos y dar a quién más lo necesita", ha puntualizado, tras indicar que Andalucía ha perdido ya 850 millones de euros con la prórroga del actual modelo de financiación e instar a que se convoque el Consejo Político Fiscal y Financiera (CPFF) antes de que finalice el año.

En el mismo sentido, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también ha urgido al presidente del Gobierno a cumplir con su palabra y a presentar un nuevo modelo de financiación.

Ha insistido en que los principios generales deben estar inscritos en la Constitución y ha señalado que el PSOE propondrá como ejes fundamentales del nuevo modelo de financiación que estén presentes criterios como la dispersión territorial, el envejecimiento de la población, la despoblación o la tasa de paro.

Ha dicho que la financiación autonómica debe garantizar la suficiencia económica de todas las comunidades y el blindaje de los servicios públicos esenciales, la Sanidad y la Educación "vivan donde vivan" los ciudadanos.

