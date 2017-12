El Supremo retira las órdenes europeas de detención contra Puigdemont y sus exconsejeros

Si triunfa en un grado aceptable el boicot comercial a productos catalanes el proces se termina en unas semana. Por el contrario si no triunfa habra problema catalan para siempre. Si los españoles no independentistas dedicamos 10 minutos en el supermercado y en todas las compras en evitar comprar productos catalanes habremos hecho mas que todos los politicos y manifestaciones juntas para parar este abuso de una region rica que quiere mas dinero a costa de las otras regiones que les compramos. Los hechos están demostrando que lo unico que les preocupa es el dinero y no comprarles sus productos es la unica forma de que se den cuenta de que no les va a salir gratis el insulto permanente, el escupir y tirar sillas a la Guardia Civil, las agresiones verbales constantes de niñatos tipo Rufian o Rahola y la insolidaridad con las regiones pobres que les han hecho ricos a ellos.