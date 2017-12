La OPEP y Rusia acuerdan prolongar los recortes en la producción de petróleo hasta finales de 2018

Se les ve el plumero, no saben qué hacer ya porque se les acaba el chollo.



Un ejemplo que ya se ha dado más veces este año (más de las habituales): por mucho que hayan disminuido las reservas de crudo de la AIE en 3,4 millones de barriles, los inventarios de gasolina aumentan 3,6 millones de barriles, cada vez consuminos menos petróleo. El precio se irá al garete como merece por muchos recortes de producción que acuerden estos estafadores. Nadie olvidará como llegaron a endiñar 145 pavazos por el barril en julio de 2008. El futuro es eléctrico y no contaminante.



Que aprendan a ser países prósperos por su trabajo, no por sus especulaciones. ME ALEGRARÉ CUANDO SE DESPLOME EL BARRIL UNA BARBARIDAD.