Canadá está "preparada para lo peor" en las negociaciones del TLCAN con EEUU

Toronto (Canadá), 21 nov (EFEUSA).- La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, declaró hoy que Canadá está "preparada para lo peor" ante la marcha de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Freeland dijo hoy en una rueda de prensa en Ottawa que Estados Unidos ha presentado "propuestas extremas" que están dificultando el avance de la renegociación.

Las palabras de Freeland se producen el mismo día en el que terminó en la Ciudad de México la quinta ronda de negociaciones del TLCAN entre México, Canadá y Estados Unidos.

"Hay algunas áreas donde se han presentado algunas propuestas extremas y son propuestas que sencillamente no podemos aceptar", declaró Freeland durante una rueda de prensa.

"Lo que hemos hecho en algunas de esas áreas es solicitar un mejor entendimiento de esas propuestas", añadió Freeland.

La ministra también explicó que la postura de Ottawa es "esperar lo mejor y prepararse para lo peor, y Canadá está preparada para cualquier situación".

Freeland cuestionó la insistencia de Estados Unidos en demandar una nueva cláusula de revisión del acuerdo, dado que ya existe ese mecanismo, y lo comparó a su matrimonio.

"He estado casada durante 19 años y cuando mi esposo me pidió matrimonio no dijo que cada cinco años vamos a ver si queremos divorciarnos. No creemos que esos sean los cimientos para una relación duradera", explicó.

EE.UU., Canadá y México iniciaron en agosto pasdo las renegociaciones del TLCAN que está previsto se extiendan hasta marzo de 2018.

Donald Trump llegó a la presidencia con la promesa de acabar con el TLCAN al considerar que el tratado beneficiaba a Canadá y especialmente a México y que había provocado la pérdida de empleos en Estados Unidos.

