El Gobierno rechaza el diálogo que pide Puigdemont: "Que conteste sí o no"

Saben que va a pasar?



Lo mismo que a Urdangarín, Puyol, Bárcenas, etc etc



NADA... desgraciadamente en Cataluña en los últimos 38 años no han hecho nada para no dejar crecer esto. PSOE y PP dándoles todo, dejando hacer a cambio de apoyos en Madrid.



No pasa nada!!!



Váyanse todos atpec.