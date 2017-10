Los conservadores ganan las elecciones en Austria y la ultraderecha protagoniza un gran crecimiento

a esos que llamais ultra derecha o nazis y cosas asi, existen por la culpa de los propios izquierdistas y rojos, si no fuera por vuestro retraso mental en abrir las puertas a todos los emigrantes, no nacerian partidos de estos...., ohhh ya veo, es preferible ayudar a 3.000 mongolos islamicos por muchos niños llorones salgan en la tele, que partir un pais en 2, como van a hacer algun dia la extrema derecha de francia y alemania...



es como en españa con cataluña, es muy probable que a dia de hoy, los sondeos sobre patriotismo pulvericen records...., todo sea jo-der al ciudadano para crear lo contrario...



porque creeis que salio podemos ?? porque son de izquierdas ? podemos se creo gracias a la crisis, no a ideales.