El ransomware que te pide tus fotos desnudo para recuperar tus archivos

Imagen: Dreamstime

El ransomware, proclamado virus más popular del año por méritos propios -secuestra los archivos de una compañía y exige dinero a cambio de descodificar toda la información robada-, está mutando para sorprendernos con nuevas versiones, siguiendo la estela de sus antecesores biológicos.

La última versión de este secuestro de datos que ha afectado mayoritariamente a compañías -el Wannacry provocó un auténtico terremoto internacional- despertó las dudas en un primer momento por su aspecto de broma: este virus no exige el pago de un montante económico, sino imágenes de desnudo del usuario atacado. Se llama nRansom y saluda con un mensaje sobre una imagen de la locomotora infantil de 'Tomás y sus amigos' en la que se lee "fuck you" ("jódete"), según ha publicado en su cuenta de Twitter el Malware Hunter Team. Este grupo dedicado a identificar códigos encriptados de ransomware y a dar la voz de alerta, ha advertido desde finales del mes de septiembre de que no se trata de ninguna broma.

El mensaje de nRansom que aparece sobre la imagen infantil tuneada insta al usuario afectado a crear una cuenta en una web determinada y a enviar un correo electrónico desde la misma. "Después de que contestemos, debes enviar por lo menos diez imágenes de tu desnudo. Tras esto, tendremos que verificar que los desnudos son auténticos. Una vez verificado, te daremos el código para descifrar los archivos y venderemos tus desnudos en la 'deep web'", concluye.

Los investigadores informáticos están estudiando cómo revertir el efecto del virus que, de momento, sólo bloquea el ordenador, impidiendo utilizar la información que está recogida en él, pero sin encriptar los datos, según ha explicado un directivo de Kapersky Lab a BBC Mundo.

Los expertos recomiendan no pagar ningún rescate ni económico ni en forma de fotografías íntimas a los extorsionadores y denunciarlo a las unidades específicas de la Policía.

PUBLICIDAD