Estado Islámico reivindica el atentado en el metro de Londres que ha dejado 29 heridos

Amaq, la agencia vinculada al EI, ha lanzado un comunicado

Reino Unido eleva la alerta antiterrorista al nivel más alto

El artefacto explosivo utilizado era casero y habría fallado

El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado perpetrado este viernes en el metro de Londres y que ha dejado al menos 29 heridos, según un comunicado difundido por la agencia de noticias Amaq, vinculada a la organización yihadista. Según Estado Islámico, el ataque es obra de un "destacamento" del grupo, ha informado el portal de seguimiento de información terrorista SITE.

La explosión se ha registrado en la estación de Parsons Green, perteneciente a la Line District del metro de Londres, que se está investigado como un "acto de terrorismo". La Policía ha confirmado que la deflagración ha tenido su origen en un artefacto casero: un cubo blanco que estaba en el interior de una bolsa de plástico dentro de uno de los vagones de un tren que se dirigía hacia el centro de la capital británica.

En la noche del viernes, la primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado que su Gobierno ha elevado la alerta antiterrorista a nivel 'crítico', el más alto de la escala de seguridad, que implica que hay riesgo inminente de atentado. Horas antes, a la salida de la reunión del comité de emergencia COBRA para analizar la situación, había asegurado que no se pensaba subir el nivel porque no existía información sobre otro ataque inminente.

Tanto la Policía Metropolitana como Sadiq Khan, el alcalde de Londres, han confirmado que la explosión se está investigado como un acto de terrorismo, aunque aún es demasiado pronto para dar más detalles al respecto y establecer las causas exactas, por lo que todas las líneas de investigación siguen abiertas. "Nunca nos veremos intimidados por el terrorismo", ha asegurado en un comunicado el alcalde de la capital británica. En la investigación, liderada por el Mando Antiterrorista de la Policía, está colaborando el Servicio de Inteligencia de Interior (MI5).

La Policía ha pedido la colaboración de los ciudadanos que hayan presencia lo sucedido y ha solicitado que les envíen las imágenes y vídeos que tengan del incidente para localizar al individuo que ha dejado la bomba casera en el metro, que ya habría sido identificado gracias a las imágenes de una cámara de seguridad.

El Gobierno de España no tiene constancia, por el momento, de que haya españoles entre los afectados.

Una de las pasajeras heridas sentada en las inmediaciones de la estación. Foto: Reuters

Un artefacto explosivo casero

Según testigos, tras la explosión, que provocó una gran bola de fuego, se vivieron momentos de mucha tensión y escenas de pánico con gente gritando y llorando. Fuentes policiales consultadas por la cadena de televisión Sky News han asegurado que la bomba, que ha sido un artefacto improvisado, no ha llegado a detonar por completo y ha provocado una deflagración en su lugar. Además, se ha encontrado un temporizado cuyo objetivo sería el de provocar más daño aún.

Hasta allí se desplazaron minutos después de la explosión seis camiones de bomberos, dos unidades de rescate y unos 50 bomberos y especialistas; además de unidades del Servicio de Ambulancias para dar asistencia a los heridos, que en su mayoría presentan quemaduras.

La zona fue acordonada y las casas y los establecimientos evacuados por motivos de seguridad. Al mismo tiempo, el servicio del metro ha sido cortado entre las estaciones de Earls Court y de Wimbledon en la District Line y entre Ealing Broadway y Turnham Green.

El presidente de EEUU Donald Trump, por su parte, no ha tardado en dar su opinión sobre lo ocurrido. Lo ha hecho, como siempre, a través de Twitter, donde también ha asegurado que Scotland Yard tiene fichados a estos "terroristas perdedores". May le ha respondido asegurando que "las especulaciones no ayudan".

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de septiembre de 2017

