La Policía busca al conductor de la furgoneta del atropello masivo en Barcelona

"Son unos asesinos, pero no conseguirán aterrorizarnos", "No nos arrebatarán la democracia", etc. Es decir, NO HAREMOS NADA. Después, velitas, flores, minutos de silencio, funerales muy sentidos, y si acaso, medallas al valor.



El universo se rige por el principio de accion y reacción, pero en este caso la reacción no se le ve ni se le espera. Algo grave está pasando en España y en la UE. Para cuándo un partido de derechas?.