Corea del Norte eleva la tensión y dice tener preparados cuatro misiles para lanzar contra Guam

Este enano gordo, no se da cuenta... o no quiere, que a lo peor, podría llegar a Guam, no lo sé... pero de lo que no tengo la menor duda es de que por contrario, el Ejercito de los Estados Unidos, llegaría a Pionyang, sin el mas mínimo problema, y el culo de este mamarracho acabaría como una salchicha en una barbacoa, dicho esto... a Donald Trump, le convendría, siendo como es, Presidente de la primera potencia, económica y militar del Mundo, expresarse como su cargo requiere, no es propio de ser quien es, y "soltar" lo de "Tormentas de Fuego y Furia" porque eso es lenguaje propio de a quien va dirigido, y no es excusa para ello, el, por representar a E.E.U.U. tiene que tener otro tipo de expresiones, mas propias de todo un Presidente de la Nación mas poderosa del Mundo, las mamarrachadas se las dejamos a tipos como este enano, o el otro de Caracas.