China y Rusia, listas para la guerra económica contra Trump

EEUU dice que las relaciones con el Kremlin están "en mínimos históricos"

Foto: Archivo

"Nuestra relación con Rusia se encuentra en mínimos históricos y muy peligrosos", tuiteaba el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un mensaje que llegó como resaca a la ley rubricada por él mismo un día antes, que impone nuevas sanciones a Moscú. Una legislación con tintes "inconstitucionales" a ojos del mandatario republicano, que el Gobierno ruso calificó de "miope, ilegítima y sin perspectivas".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, avisó que los países afectados por semejante arbitrariedad, entre los que se encuentran Corea del Norte e Irán, "estamos dispuestos a defender nuestros intereses y vamos a hacerlo". Mientras, el primer ministro ruso, Dimitri Medvedev, calificó las sanciones de "declaración de guerra económica total contra Rusia" y "el final de las esperanzas rusas para una mejora de las relaciones con la nueva administración estadounidense".

Las nuevas sanciones, que afectan sobre todo al sector energético ruso, castigan a Moscú por las sospechas de injerencia del Kremlin en las elecciones de 2016, así como por la anexión de Crimea y su actitud en el este de Ucrania, donde, según varios países occidentales, ayuda a los separatistas enfrentados al Gobierno de Kiev.

Al mismo tiempo, China instó este jueves a EEUU a retirar sus planes para emprender represalias comerciales contra el gigante asiático, pidiendo además una cooperación diplomática. Pekín advirtió de que un conflicto de este calibre acabará por afectar a ambas partes.

Según han adelantado los medios, la administración Trump se plantea iniciar una investigación sobre la política de propiedad industrial en China. Especialmente, por el régimen que obliga a las empresas extranjeras a transferir tecnología a socios locales y subsidiarias radicadas en el país. También coteja la imposición de aranceles a las exportaciones chinas de acero alegando motivos de seguridad nacional.

Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio de China, dijo el jueves que todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio deben respetar sus normas y recordó a Washington que ambas economías cuentan con estrechos lazos comerciales. "Ambos ganamos a través de la cooperación, pero ambos acabaremos heridos en una pelea comercial", advirtió.

Trump no ha escondido su decepción con Pekín por no frenar el desarrollo balístico en Corea del Norte o no facilitar concesiones para frenar un desequilibrio comercial entre Pekín y Washington. El diálogo entre EEUU y China terminó sin un acuerdo el mes pasado mientras la Casa Blanca se plantea penalizar al gigante asiático por prácticas comerciales desleales.

240.000 peticiones

Las peticiones semanales de subsidio por desempleo bajaron hasta las 240.000, en la última semana de julio, según el Departamento de Trabajo y se sitúan por debajo de la cota de las 300.000 desde hace 126 semanas. Por su parte, los pedidos a fábricas subieron en junio un 3%, su avance más importante desde octubre del 2016. Y el ISM del sector servicios alcanzó en julio una lectura de 53,9 por debajo de los 57 que esperaba el mercado.

