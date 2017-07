770 420

Rajoy anuncia que recurrirá la reforma exprés del Parlament al Constitucional: "No habrá ningún referéndum el 1-O"

Tras recibirse ayer el dictamen positivo del Consejo de Estado

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este viernes la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del reglamento del Parlamento catalán que permitiría aprobar por la vía urgente y sin debate las leyes de ruptura con España. Además, ha advertido de que "no habrá ningún referéndum el 1 de octubre" porque el alto tribunal ha dejado claro que es "ilegal" y ha justificado los pasos de su Ejecutivo subrayando que la sociedad catalana debe ser protegida de un proyecto "radical y divisivo que se intenta imponer a las bravas".

Rajoy ha hecho este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el último antes de las vacaciones de verano y ha dejado claro que "la única intención de esa reforma del reglamento del Parlament "es aprobar por trámite de urgencia y sin las más elementales garantías democráticas las leyes con las que pretenden liquidar la soberanía nacional, la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

Así, el jefe del Ejecutivo ha recalcado que, tal como ha dicho el Consejo de Estado, con esa reforma "se puede estar vulnerando el derecho de participación política de la minoría parlamentaria" en las condiciones de igualdad que recoge la Constitución. De hecho, ha dicho que hasta el letrado mayor del Parlamento se ha expresado "con claridad" contra el proceso.

Presentando el recurso, ha proseguido Rajoy, el Gobierno "cumple con su obligación de velar por la legalidad" pero también está "defendiendo a las instituciones autonómicas catalanas y a sus funcionarios, que no pueden ser utilizadas al servicio de una actuación abiertamente contraria a Derecho".

El jefe del Ejecutivo ha destacado que el conjunto de la sociedad catalana es "plural" y de "talante muy moderada" y ha añadido que "necesita que se la proteja de un proyecto radical y divisivo que se intenta imponer a las bravas". "El Gobierno de España mantiene la determinación de defender la ley, con la serenidad y la mesura que brindan los elementos del Estado de Derecho", ha apostillado.

Dicho esto, ha subrayado que el 1 de octubre "no habrá ningún referéndum" porque el Tribunal Constitucional "ha dicho claramente que es inconstitucional y por tanto ilegal" y porque va "directamente en contra de la arquitectura institucional" que ha dado a Cataluña el mayor autogobierno de su historia.

El presidente del Gobierno ha señalado que su Ejecutivo "siempre" ha estado dispuesto a dialogar y "hoy" sigue manteniendo esa "disposición plena y absoluta", pero en el marco de la ley, ya que no se puede pretender que él o el Parlamento negocien "la ruptura de una Constitución" que es "patrimonio" de todos los españoles.

Recuperar "la normalidad"

Rajoy ha señalado que se ha informado tanto al PSOE como a Ciudadanos de la presentación de este recurso al Tribunal Constitucional (se ha registrado esta misma mañana) y se ha mostrado convencido de que en las decisiones "importantes" como la defensa de la soberanía nacional estarán en un "acuerdo total" con la formación que ahora dirige Pedro Sánchez.

Rajoy , que esta misma mañana ha hablado con Puigdemont pero "única y exclusivamente" del accidente de tren en Barcelona que ha causado más de 50 heridos, ha dicho desconocer si el presidente de la Generalitat tiene previsto convocar autonómicas porque esa decisión le compete a él.

Tras asegurar que lo que importa es que "se respete la legalidad" , el presidente del Gobierno ha dicho que espera que se recupere la normalidad a la "mayor celeridad posible" y que así ocurra tras el 1 de octubre. "No podemos iniciar otro periodo discutiendo si se hace o no un referéndum", ha exclamado.

Mensaje "valiente" de la patronal

Dicho esto, ha puesto en valor el mensaje de la patronal catalana calificado de "golpe de Estado jurídico" la ley del referéndum que impulsa el Gobierno catalán. En su opinión, es un "mensaje noble, honorable y valiente que debería ser atendido" porque es en defensa de la ley, la convivencia y de los ciudadanos catalanes y españoles.

Después de que Puigdemont haya dicho que no acatará las decisiones del TC, Rajoy ha recalcado que la "desobediencia y saltarse la ley" es lo que "no puede ocurrir en un país democrático y civilizado". "Es una muestra de radicalismo y una exageración y por eso cada vez salen más voces diciendo que cumpla la legalidad", ha enfatizado, para añadir. "si quiere liquidar la legalidad no puede hacerlo".

En este sentido, ha indicado que no puede haber un país con gobiernos que no cumplen la ley porque "entonces con qué autoridad" pueden pedir a los ciudadanos que lo hagan. "Tengo algunas obligaciones como presidente y una es impedir que se celebre un referéndum que va en contra de la Constitución española y que priva a los españoles del derecho a decidir sobre su país", ha manifestado, para añadir que desconoce si el Ejecutivo catalán ha comprado urnas.

