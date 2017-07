La nueva función de WhatsApp, una puerta abierta a las ciberamenazas al carecer de filtro de seguridad

La Asociación de Internautas advierte del peligro de la nueva opción

El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ha alertado que la nueva función de WhatsApp, que permite el envío y recepción de cualquier tipo de fichero, "presupone muchos peligros para los usuarios, tanto en dispositivos móviles como de ordenador ya que permite el uso de web chat de escritorio".

En este sentido, el responsable de la asociación señala que los ciberdelicuentes "no dejarán pasar esta gran ocasión para poder infectar de forma global, como vienen realizando por medio del tradicional correo electrónico, un simple fichero ejecutable con una nueva variante de ramsonware puede poner en jaque organizaciones, empresas, usuarios y hasta una central nuclear".

Al tiempo, añadió que "esta opción de envío y recepción de fichero no contiene ningún tipo de filtrado de seguridad por WhatsApp, por lo tanto los ficheros enviados y recibidos no serán analizados por la red de mensajería y solo existirá una limitación del tamaño del fichero, siendo válidos tanto para Android como iOS".

Por ello, recordó que un simple fichero recibido, "puede hacer perder toda la información de su empresa y la personal". Ante este riesgo, recomendó no ejecutar ningún fichero recibido por desconocido, no abrir enlaces que contengan una URL no reconocida, desconfié de las redirecciones cortas, e instalar un antivirus que active la opción de escaneo en tiempo real.

Pese a su aviso Domingo reconoce que esta nueva función es bien recibida por los usuarios de WhatsApp ya que su rival Telegram lo permitía desde sus inicios y era reclamada por los usuarios de la primera red de mensajería instantánea móvil.

PUBLICIDAD