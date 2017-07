Dimite el director de los Mossos a dos meses del 1-O y le sustituye un convencido independentista

Al 8 y al 9. Eso es lo que llevamos años diciendo. Cuando tus dirigentes te convencen de que lo imposible es posible, te dejan sin salida.



Nunca va a ser posible la independencia de Cataluña porque se tendría que hacer a costa de partir España (otra cosa es que se descubriera una isla nueva y no tuviera dueño, os pagamos el transporte, créelo, yo el primero).



España no va a volver a ceder ni un metro cuadrado tras Gibraltar.



NUNCA.



Y os han engañado. Ahora, el que no tienes salida eres tú, pero dales las gracias a tus dirigentes.



Os han hecho creer que era posible, incluso os han llegado a decir que "está hecho".



La frustración que van a sentir 2 millones de personas en unos meses será de proporciones planetarias, pero NO NOS ECHÉIS LA CULPA.