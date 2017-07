El gobernador de Nueva Jersey, pillado disfrutando en una playa que él mismo cerró al público dos días antes

Chris Christie, gobernador de Nueva Jersey, mantiene algunas playas cerradas ante la imposibilidad de acondicionarlas hasta que se aprueben los Presupuestos. Por eso, mientras miles de ciudadanos se quedan varios días sin chapuzón de verano, las imágenes del republicano disfrutando con la familia en la arena de uno de esos espacios vetados han causado indignación.

Las fotografías fueron capturadas por un fotógrafo de NJ.com y la excusa de Christie no ha servido de nada. El político se defendió diciendo que ya había advertido de que iría a su residencia costera antes de que la Administración cerrara algunos parques y playas estatales hasta que se desatasque la votación presupuestaria.

La escapada a la playa, concretamente al Beach State Park -uno de los afectados por el cierre-, ocurrió el pasado domingo, fin de semana previo al 4 de julio, Día de la Independencia que varios estadounidenses no han podido disfrutar en la playa a causa de esta orden gubernamental, vigente desde el viernes y que que el propio gobernador se saltó apenas dos días después.

Chris Christie is so unpopular in New Jersey that he doesn't even care that he closed the beaches to the public and is using them himself. pic.twitter.com/bbwGl9S9iG