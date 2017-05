Macron niega tener una cuenta en las Bahamas y emprende acciones legales

Le Pen hizo la insinuación durante el debate televisivo

Macron y Le Pen. Foto: Archivo

El candidato centrista a la Presidencia de Francia, Emmanuel Macron, ha salido este jueves al paso de la insinuación hecha la víspera por su rival en la segunda vuelta, la ultraderechista Marine Le Pen, asegurando que no tiene ninguna cuenta en las Bahamas o cualquier otro paraíso fiscal.

Durante el debate televisado del miércoles por la noche, Le Pen confió en que de ser elegido presidente Macron "no sepamos que tiene una cuenta 'offshore' en las Bahamas", poniendo en tela de juicio su declaración patrimonial.

Su afirmación se produjo casi al final del debate, pero antes del mismo habían comenzado a circular en las redes sociales mensajes, principalmente en inglés, que apuntaban a documentos que demostrarían presunta evasión fiscal por parte de Macron.

"No tengo una cuenta en las Bahamas", ha respondido este jueves el líder de ¡En Marcha!, en declaraciones en France Inter. "Nunca he tenido una cuenta en ningún paraíso fiscal", ha insistido, acusando a Le Pen de haber "lanzado" las insinuaciones. "Ella tiene detrás a tropas en Internet que se ponen en marcha", ha denunciado.

En este sentido, Macron ha lamentado que que los "aliados" de la dirigente del Frente Nacional han proferido durante la campaña "mentiras y falsos anuncios" contra él y que algunos están "vinculados a intereses rusos".

En declaraciones en BFMTV y RMC, Le Pen ha asegurado que no quería acusar a Macron de nada con sus palabras y ha reconocido que no tiene ninguna "prueba respecto a la cuenta en las Bahamas".

"Le he planteado la pregunta, no quiero que descubramos (...) cosas, puede que demasiado tarde, que conciernan a Emmanuel Macron", ha afirmado. "¿Es que no tenemos derecho siquiera de plantearle preguntas?", ha insistido, asegurando que sus palabras no son "una insinuación".

Macron presenta una denuncia

Según ha informado France Info, Macron ya ha presentado una denuncia por "falsedad y uso de falsedad" y por "propagación de una noticia falsa destinada a tener una influencia en el escrutinio". Fuentes del entorno del candidato centrista han señalado a este medio que los documentos que han circulado en redes sociales son "falsos".

En un comunicado, el portavoz de Macron, Sylvain Fort, ha denunciado que éste "es el objetivo de un intento cuidadosamente orquestado para desestabilizarle 48 horas antes del final de la campaña".

Un total de 16,5 millones de personas siguieron el debate de este miércoles en TF1 y France 2, una audiencia interior a anteriores cara a cara entre los dos candidatos que se disputarán el Elíseo. En 2012, el debate entre Nicolas Sarkozy y François Hollande fue seguido por 17,8 millones mientras que en 2007 el que protagonizó Sarkozy con Ségolène Royal alcanzó un récord de 20,1 millones.

El último sondeo publicado este jueves por OpinionWay-Orpi da a Macron ganador de la segunda vuelta de este domingo con el 61 por ciento de los votos, frente al 39% de Le Pen. Además, el 72% de los consultados han considerado que la campaña entre las dos vueltas ha sido mala.

