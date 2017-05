Susana Díaz arrasa con más de 62.000 avales en el PSOE pero Pedro Sánchez da la sorpresa y supera los 57.000

Patxi López queda relegado a la tercera posición con 12.000 firmas

Díaz sólo supera a Sánchez en 5.000 avales pese al apoyo del aparato

Ambos superan el récord de 41.000 avales de Sánchez en 2014

La recogida de avales en el PSOE de cara las próximas primarias a la Secretaría General se ha saldado con la cifra récord alcanzada por la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que ha conseguido reunir 62.617 avales, lo que supone un tercio de la militancia del partido, fijada en 187.949 personas, según el último censo.

Pese a esta considerable cifra, su máximo rival en el proceso, el exsecretario general de la formación Pedro Sánchez, ha logrado concitar 57.369 avales, unos 5.000 menos que la dirigente andaluza. Una diferencia que, a priori, se antojaba mayor entra ambos dado los importantes apoyos que Díaz mantenía en el aparato.

Tercero en liza ha sido Patxi López, relegado a unos 12.000 avales que le dejan lejos de las cifras de Díaz y Sánchez. Aunque el equipo del ex lehendakari vasco aseguró que no entraría en una "guerra" con las firmas y que reunirían las imprescindibles para el trámite -Ferraz exigía unas 9.368, un 5% del total de militantes-, este recuento parece mermar sus opciones en la carrera hacia el liderazgo del partido. No obstante, su traspaso de apoyos hacia Sánchez o a Díaz puede ser decisivo al final de las primarias.

Esta contabilización de avales supone que el 71,2% de la militancia del PSOE ha decidido apoyar a uno de los tres precandidatos. Por otro lado, tanto Díaz como Sánchez han logrado superar la barrera de avales que se había fijado en 2014, cuando en las primarias celebradas entonces el propio Sánchez presentó 41.338 firmas, contando en ese momento con todo el apoyo del PSOE andaluz, federación mayoritaria en España, frente a los otros candidatos, Eduardo Madina (25.238 avales) y José Antonio Pérez Tapias (9.912).

"Gracias a todos los compañer@s que han avalado la candidatura #100Por100PSOE. Trabajemos juntos para volver a ganar las elecciones", ha escrito Díaz en su cuenta en Twitter como agradecimiento a los militantes que la han apoyado en esta fase previa de las primarias.

Por su parte, Sánchez ha expresado así el agradecimiento a los suyos también en Twitter: "Aquí está la candidatura de la militancia, orgullosa e ilusionada por transformar el PSOE. Hoy empieza todo. ¡Mil gracias por los avales!".

"Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que me habéis avalado. Primer paso para unir de nuevo al PSOE y transformar España", ha escrito, a su vez, López, desde su perfil personal en Twitter.

Verficación de la Gestora

La candidatura de Susana Díaz espera con atención a que culmine el proceso de verificación de los avales para valorar el resultado de esta competición. Mientras tanto, los 'pedristas' pedirán a la dirección socialista que muestre el reparto por federaciones y provincias y aseguran que al menos ellos ofrecerán estos detalles.

El secretario general de Juventudes Socialistas, Nino Torres, que ha encabezado la representación que ha acudido este jueves a Ferraz para entregar los avales que permitirán a Susana Díaz ser candidata, ha pedido esperar "al escrutinio oficial" tras superar el procedimiento de verificación antes.

Precisamente por ese motivo no ha querido hacer una valoración de la cifra entregada por los 'pedristas', y se ha limitado a decir que hay que "respetar" la comprobación de avales: "Nosotros hablamos de nuestras cifra", ha señalado en declaraciones a los periodistas en Ferraz, recalcando que el equipo de Díaz solamente hablará una vez estén los resultados definitivos.

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que los más de 62.000 avales recogidos por su candidatura demuestran "el gran apoyo" y la "enorme ilusión" generada por esta candidatura.

En el equipo de Susana Díaz es patente la sorpresa por el número de avales entregado por el ex secretario general, una cifra que en ningún momento se esperaban. Con todo, quieren esperar a que sean verificados, ya que es Ferraz quien otorga validez a las firmas, después de comprobar que efectivamente corresponden a militantes que están en el censo y no hay duplicados.

Polémica con los datos provinciales

Realizadas las comprobaciones, este proceso debería terminar ahí. Pero fuentes de la candidatura de Pedro Sánchez han asegurado que solicitarán los datos de la distribución territorial por candidaturas del total de avales válidos, una información que a día de hoy Ferraz no tiene previsto entregar.

En cualquier caso, el equipo de Pedro Sánchez asegura que informará de la procedencia de sus avales. Por lo pronto, el secretario de Organización del PSOE de Navarra, Santos Cerdán, ha avanzado que sólo en la provincia de Valencia Sánchez obtuvo cerca del total de las firmas necesarias para ser candidato: 8.105.

Cerdán también ha asegurado que la andaluza -que con 45.000 es la más numerosa del partido- es la federación de donde más avales ha recibido el ex secretario general. También han recabado muchos, ha dicho, en Cataluña, Asturias y Galicia. En La Rioja, han conseguido 400 de los 1.100 militantes que tienen en esta comunidad.

Superado este trámite -los equipos de Sánchez, Díaz y López han llevado 26, 17 y seis cajas con los avales a Ferraz- y confirmando la Comisión Gestora del partido el número exacto de avales válidos de cada precandidato, comenzará una reñida campaña en la que Díaz y Sánchez parten como favoritos para coger las riendas del PSOE y determinar el futuro del partido y del escenario político español.

Hasta que el domingo 21 de mayo los militantes depositen su voto en las diferentes delegaciones y se conozca al nombre del ganador habrá distintos actos y un solo debate entre los tres candidatos. Después se celebrará un Congreso Federal -17 y 18 de junio- en el que el ganador formará su futura Ejecutiva y los delegados del partido ratificarán la elección de la militancia.

