Facebook perderá el liderazgo de las redes sociales en cuatro años, según el experto Ferrán Lalueza

Instagram y WhatsApp, también de Facebook, están ocupando su lugar

Aunque Facebook es la red social líder actualmente su liderazgo está retrociendo y su impacto e influencia se está reduciendo en España. En España, la red ha comenzado a mostrar los primeros síntomas al respecto y el número de perfiles ha retrocedido, así como las horas de uso, de acuerdo con el IV Estudio sobre los Usuarios de Facebook, Twitter e Instagram en España revelado este lunes por la consultora The Social Media Family.

En concreto, el estudio identifica una serie de factores, siendo el principal el desinterés de los usuarios más jóvenes en la red, ya que son ellos -particularmente los adolescentes- los que marcan tendencia.

"Desgraciadamente para Facebook, ya hace bastante tiempo que los públicos más jóvenes han dejado de interesarse por esta red y han emigrado a otras plataformas más acordes con su estilo y sus valores y que, además, les permiten alejarse de la comprometedora supervisión parental", apunta Ferrán Lalueza, experto en redes sociales y profesor de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC

Asimismo Lalueza va más allá y augura que Facebook perderá usuarios masivamente en cuatro años ya que más allá de los jóvenes apunta a otra serie de factores que están haciendo que el retroceso de Facebook sea cada vez mayor.

En concreto, los factores que explican la pérdida de liderazgo de Facebook es la disminución del tiempo de uso, de forma que actualmente la penetración de WhatsApp en España (73%) ya supera la de Facebook (69%), de acuerdo con el informe Digital in 2018, de We Are Social. "Podría alegarse que WhatsApp no es propiamente una red social, pero en la práctica la mayor parte del uso que se hace en el día a día se solapa considerablemente con el uso que se puede hacer en una red como Facebook", considera Lalueza.

La pérdida de usuarios activos es un tercer factor que justifica el descenso de protagonismo de Facebook. La disminución de uso de la red es un problema relevante para la compañía, ya que, como explica Lalueza, "el negocio de Facebook es el mercadeo con la información que los usuarios le proporcionamos. Cuanto más activos somos en esta red social, más datos revelamos sobre nuestras preferencias, vínculos, aficiones, hábitos (incluidos los de consumo), ubicación, etc. En el momento en que adoptamos una actitud más pasiva, que es precisamente lo que ahora está sucediendo, la gallina de los huevos de oro se ve seriamente amenazada".

"Todo o nada"

Por su parte, el profesor de Derecho y Ciencia Política de la UOC Ismael Peña-López, explica que el último factor que puede condenar a Facebook es el seguimiento de la lógica de las economías de red. Estas empresas se benefician cuando aumenta la cantidad de usuarios activos, ya que mejoran la eficiencia y la eficacia de sus servicios a la vez que tienen cada vez más público.

"No te compras un coche sin tener en cuenta la disponibilidad de servicio técnico, al igual que no te cambias de banco si no tiene cajeros automáticos", indica este experto. A la vez, "cuanta más gente lo usa, más cajeros o más talleres; cuantos más talleres o cajeros, más clientes", afirma Peña. Facebook sigue la misma lógica, y por eso Ferran Lalueza explica que "la eventual caída de la red social, por tanto, no solo será estrepitosa: será muy rápida".

Las alternativas, también de Facebook

Sin embargo, el punto a favor que encuentra la compañía de Mark Zuckerberg, es que aunque Facebook esté perdiendo interés entre buena parte de la población, las alternativas que están ocupando su hueco en el mercado también están bajo su paraguas.

Más allá de WhatsApp, la red social Instagram ha tenido en España una tasa de crecimiento que ronda el 50%, especialmente importante en la franja de edad entre 18 y 39 años y siendo una de las plataformas que más influencia está consiguiendo en el país.

En concreto, según el panel Icarus de marcas de retail, elaborado por Epsilon Technologies. Instagram despunta como red líder en número de interacciones, con un aumento del 119% respecto al mismo trimestre del año anterior, con un total de más de seis millones de interacciones generadas en esta red (54% del total).

En crecimiento, le sigue Twitter, que aumenta un 22% el número de interacciones, hasta alcanzar casi las 850.000. Por último, sigue la tendencia a la baja de interacciones en Facebook, que cae un 23,5%, hasta situarse en los más de cuatro millones, cuando el año pasado se aproximaba a los seis millones de interacciones.

Durante el primer trimestre la estrategia de las principales marcas de retail se ha centrado en la generación de contenido en Instagram, red que proporciona mucho mayor engagement que el resto de plataformas situándose en un 46%, muy por encima de Facebook (6%) o Twitter (3%), lo que la posiciona como la red social más eficiente para el mercado de retail en España.

