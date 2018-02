770 420

Vero, la red social que busca acabar con el 'statu quo' de Instagram y Facebook

En un momento en el que redes sociales como Facebook, Snapchat o Twitter han comenzado a experimentar un parón en el crecimiento de usuarios, ha comenzado a crecer en popularidad la red social Vero por su planteamiento alejado de las plataformas sociales actuales.

Pese haber nacido en 2015, ha sido en los últimos meses cuando su uso ha comenzado a popularizarse. ¿El motivo? Vero apuesta por una conexión directa entre usuarios, que son capaces de segmentar sus publicaciones fácilmente para que así puedan mostrarse como realmente son y no pensando en publicar pensando en llegar a una audiencia.

Para hacerlo, cuando el usuario va a compartir una publicación en su perfil, podrá determinar fácilmente con quién quiere hacerlo: sus 'amigos íntimos', sus 'amigos', contactos 'conocidos' o bien con sus seguidores o bien de forma privada.

De este modo Vero busca "crear algo más auténtico", ya que argumentan que en la vida real no somos iguales en todos los entornos, por lo que esta forma de poder seleccionar a quién llega un mensaje alienta a compartir cómo se es realmente, y no "se comparte sólo aquellas partes de nuestras vidas que creemos que son de más interés para la audiencia". Además, para que no haya 'ruido' entre los usuarios, la app aparta a corporaciones y medios del timeline.

¿Cómo funciona?

Detrás de una atractiva interfaz, cuando el usuario entra en Vero verá un timeline ordenado cronológicamente con las últimas actualizaciones de sus contactos así como una cruz en la parte inferior desde la que podrá crear una publicación.

La idea de la plataforma es que el usuario comparta con el resto de sus contactos todo aquello que le resulte interesante y le guste, por lo que en Vero se podrán compartir fotografías, enlaces, música, películas, libros o lugares.

Más allá del timeline, el usuario podrá acceder a búsquedas de eventos, tendencias, productos, otras cuentas así como una selección curada del editor en la que sí se puede consumir publicaciones.

"El feed se compone de tus publicaciones y las publicaciones de las personas con las que estás conectado o las personas a las que sigues. No lo protegemos, manipulamos, insertamos publicidad ni retenemos publicaciones. Verá lo que se compartió y cuando se compartió. No tendrá que pagar para 'aumentar su publicación' o 'llegar a su audiencia'", aclara la compañía en su manifiesto.

Sin publicidad

Con respecto al modelo de negocio de Vero, también supone ir a contracorriente de las actuales redes sociales, ya que prescinde por completo de la publicidad. La plataforma está basada en el pago de una suscripción anual así como se llevan un porcentaje de las compras que se hagan a través de la app.

Y es que a través de la aplicación los usuarios pueden comprar contenido como canciones o libros compartidos por otros usuarios, o incluso se puede comprar ropa y otra serie de productos accesibles desde el perfil de creadores y marcas.

Como peculiaridad, y con idea de acercar a usuarios a la aplicación, Vero nunca tendrá cuota de suscripción anual para el primer millón de usuarios que se registre en la aplicación, algo que sí será necesario después para estar en ella.

"Nuestro modelo de suscripción nos permitirá mantener Vero libre de publicidad, y centrarnos únicamente en ofrecer la mejor experiencia social en lugar de tratar de encontrar nuevas formas de monetizar el comportamiento de los usuarios. (...) Nuestro servicio basado en la suscripción hace que nuestros usuarios son nuestros clientes, no el producto que vendemos a los anunciantes", detalla la empresa.

Bajo estos mimbres, el uso de la aplicación ha crecido en las últimas semanas pues su popularización ha crecido exponencialmente. Esto ha hecho que la plataforma haya sufrido una serie de problemas tanto en el uso como en la conexión a sus servicios por lo que piden paciencia para establecer la normalidad lo antes posible.

