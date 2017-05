Más allá del 'Me Gusta': Facebook lanza una flor con la que dar las gracias en las publicaciones

Facebook ha añadido una nueva interacción entre las reacciones disponibles. A partir de ahora los usuarios de la red social podrán dar las gracias con una flor, un símbolo que se añade las actuales reacciones de Me Gusta, Me Encanta, Me Divierte, Me Asombra, Me Entristece y Me Enoja.

De este modo, Facebook sigue incrementando las capacidades para que el usuario interaccione con las publicaciones de sus amigos y de las páginas empresariales.

La compañía de Mark Zuckerberg comenzó a probar las reacciones en España e Irlanda en octubre de 2015 y no fue hasta febrero de 2016 cuando comenzaron a estar disponibles en el resto del mundo. El pasado febrero la compañía celebró el aniversario de las reacciones, asegurando que desde su lanzamiento global, se han utilizado un total de 300.000 millones de veces en publicaciones.

Con la llegada del ¡Gracias! vuelven a haber seis alternativas al Me Gusta, como sucedía originariamente. Y es que en un primer momento Facebook probó en en España e Italia la reacción Me alegra, que finalmente acabó retirando.

