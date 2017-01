Facebook y Snapchat no logran cautivar a los medios ante los pobres resultados de sus alianzas

Sólo les aporta el 14% de los ingresos publicitarios totales

Las compañías tecnológicas se han situado como una de las alianzas de muchos medios de comunicación como vía de escape para lograr aumentar sus ingresos. Una de las alianzas de los medios ha sido con redes sociales, en las que Facebook y Snapchat son referencias destacadas, sin embargo, dicha unión está aumentando las dudas de los medios de comunicación ante su modelo de negocio.

Según detalla un informe de Digital Content Next, algunos editores entre los que se encuentran The New York Times, The Washington Post, ESPN y Bloomberg, están dando marcha atrás a sus alianzas con la red social de Mark Zuckerberg debido al poco poder que que tienen en la plataforma de noticias Instant Articles.

En concreto, los medios explican que están frustrados con las restricciones que Facebook establece en cuanto al número y al tipo de anuncios que se muestran en las historias, una publicidad que luego se reparte entre el medio y la red social. Y es que, los editores explican que si mostrasen la publicidad de esas historias directamente en su web les reportaría más beneficios que haciéndolo a través de la plataforma social.

Al igual que el atractivo de Instant Articles ha bajado, también lo ha hecho el formato de directos de Facebook, Live. Mientras que el vídeo en directo se ha colocado como una de las puntas de lanza de medios sociales como Twitter, Instagram o la propia Facebook, la red social de Zuckerberg sólo ha pagado a algunos pocos editores para fomentarlos.

De este modo, mientras que unos medios de comunicación experimentan con publicidad adicional en los Facebook Live otros han expresado su preocupación ante la "falta de éxito de Facebook en crear audiencias a gran escala en torno a eventos en vivo", replica Digital Content Next, que apunta a que "todavía tiene que escalar o probar un modelo de ingresos" para que sea realmente interesante para los medios de comunicación.

De este cada vez menor interés de los medios por trabajar en modelos especifícos para redes sociales tampoco escapa Snapchat. Y es que aunque varias compañías de medios de comunicación tienen personal específicamente dedicado a crear contenido para la red social efímera, "tiene poco o ningún interés financiero a corto plazo", según indican los editores en el informe.

El interés de los medios en Snapchat es una apuesta a largo plazo, ya que el uso de una cabecera por la red social del fantasma amarillo reside en captar a los más jóvenes y relacionarlos con la marca. Aún así, esta apuesta no termina de cuajar entre los medios norteamericanos que han sufrido recientemente el cambio en la retribución de anuncios. Desde hace poco tiempo, Snapchat ha dejado de pagar a los editores una parte de las ventas de anuncios, para pagarles una cuota de licencia, lo que ha sido entendido por los medios de comunicación como "un límite máximo de monetización", explica el informe de Digital Content Next.

Sólo aporta el 14% de ingresos

Lo cierto es que más allá de poder tener el control de las publicaciones y gestionar la publicidad abiertamente en las plataformas sociales, la gran queja de los medios es lo que aporta Facebook o Snapchat a sus ingresos publicitarios totales.

En concreto, el informe revela que que 17 medios de comunicación integrados en el acuerdo con las distintas plataformas sociales generaron un promedio de 7,7 millones de dólares durante la primera mitad del año pasado, lo que supone un 14% de sus ingresos digitales totales.

"Los editores están perdiendo la intermediación, su relación con sus audiencias, y temen que Facebook invada más su negocio tradicional" por lo que los editores todavía "expresan una profunda ambivalencia" acerca del compromiso real de Facebook de ayudarles a ganar dinero en su plataforma, indica el el informe.

