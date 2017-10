"El blockchain es la tecnología más disruptiva que va a haber en el mundo de Internet"

Hassan Kalantari, CEO de Uniway Technologies. N. Martín.

La compañía Uniway Technologies opera en el mercado IT -siglas en inglés de las Tecnologías de la Información- desde el año 1999. Lo hace ofreciendo servicios desde sus centros de procesos de datos. De hecho, dispone de un Data Center de 1.500 metros cuadrados donde sus clientes alojan los datos más importantes de los que disponen.

Ahora, ha ido más allá y acaba de lanzar el servicio OneVision, un proyecto en el que la empresa lleva trabajando cuatro años, y que permite a sus clientes controlar sus sistemas tecnológicos en tiempo real.

¿En qué consiste este servicio?

OneVision se apoya en cuatro pilares y se basa en la necesidad de las empresas de controlar un mundo tan disruptivo, como es el virtualizado. Es decir, muchas compañías están contratando Data Center, pero no existe un centro de control que recoja qué tienen, el coste que pagan, etc. Todo esto lo hemos plasmado en OneVision, que permite saber de lo que se dispone, ya sea físico o virtual. Luego, también cubrimos la parte de gestión de sistemas, ya que los técnicos o gestores necesitan saber si los sistemas funcionan correctamente y, en este ámbito, tenemos una monitorización muy potente. Por otra parte, también contamos con un control de seguridad, que permite ver qué sucede y, por último, lo que hemos montado son paneles de control de negocio.

¿Cómo percibe desde su posición la tan mencionada transformación digital?

Mucha gente cree que este proceso hace referencia a la informatización, es decir, aplicar los métodos de informática en un negocio, pero transformación digital supone que la compañía adecue su oferta de servicios y productos para sus clientes. En este proceso, entendemos que la tecnología conocida como blockchain va a jugar un papel fundamental. De hecho, el blockchain es la tecnología más rompedora que va a haber en el mundo de Internet.

En 2009 decidieron pasarse al negocio cloud. ¿Qué supuso esa decisión?

Uniway siempre ha estado anticipándose a cambios tecnológicos. Bajo presión de costes, antes comprábamos sistemas a un cliente concreto y este se mantenía, pero a medida que la presión sobre los costes iba creciendo, la tecnología cloud ofrecía una alternativa. El problema estaba en cómo se hacía la entrega o suministro del servicio, y todo eso empezamos a solucionarlo en 2009. El sistema cloud de Uniway es muy diferente en lo relativo al control que devolvemos al cliente, porque los datos están en España y por la flexibilidad del servicio.

¿Cree que las empresas españolas se están centrando en adoptar tecnología cloud?

Por supuesto, no queda más remedio que adaptarse porque el modelo es muy disruptivo. De hecho, bien practicado no hay mucho peligro en cuanto a amenazas, pero se ha de tener una estrategia completa, ya que la seguridad absoluta no existe, sólo podemos poner los medios y prácticas necesarios.

¿Es España un país puntero en materia de digitalización?

Yo creo que el nivel está bien. La Administración española está hiper informatizada, probablemente la mejor del mundo, pero una cosa es esto y otra es ser usuario avanzado de tecnología y exportar. Ahí los datos de exportación son determinantes.

¿Cuáles son los planes de futuro de Uniway Technologies?

Nuestros planes pasan por ofrecer servicios avanzados de IT en modalidad de virtualizado, pero sobre todo acercarnos gracias a OneVision al control de negocio, a lo que se conoce como business process. Nuestro objetivo fundamental es lograr que los clientes tengan un control verdadero del negocio.

