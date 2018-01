Gentrificación de la escuela: 3 claves para reivindicar la identidad del centro educativo

Los centros educativos escolares concertados y privados van cada vez más a una situación de aglomeración en grupos. Ocurre con los colegios de las entidades religiosas que van agrupándose bajo un paraguas común; en el caso de las universidades pasa igual: Grandes grupos que gestionan filiales o franquicias.

Colegios de una misma institución que comparten valores, uniformes, mensajes, lemas anuales... Un alumno de Soria y un estudiante de Elche, con todas sus diferencias, aparecen exactamente iguales en la foto. ¿Se están convirtiendo los centros en no-lugares? ¿se está gentrificando la escuela?

En términos empresariales, con toda la discusión que eso conlleva en el ámbito educativo, hay poca duda. De cuando en cuando se ve cómo se crea algún nuevo holding que se encarga de la gestión de una agrupación de colegios. Pero... ¿significa eso que los centros pierdan su identidad local? No, y eso es lo que les cuento.

A continuación, tres consejos para que los centros educativos mantengan y fomenten su identidad local a través de los medios sociales:

Muestre su diferencia. Los medios sociales (Facebook, Twitter, Instagram...) le ayudan a crear un discurso a su medida. Hay que ser honesto y no crear historias basadas en la artificialidad. Si se es auténtico y forma parte de su comunidad local, muéstrelo sin tapujos.

No renuncie a la identidad colectiva. Si su centro es parte de algo más grande no se corte. El orgullo de pertenencia es perfectamente compatible con abanderar una 'patria chica'. Utilice valores de grupo y bájelos a su terreno. Puede ser un gran ejemplo a seguir dentro de la institución como garante de la imagen corporativa, pero eso sirve para apoyar la razón de ser local.

La medida perfecta. Claro que no existe una fórmula común para todos. No es lo mismo Jerez que A Coruña, igual que no es lo mismo el barrio del sur que el centro de una misma ciudad. La estrategia es clave para situarle justo en ese punto en el que debe estar cada colegio.

PUBLICIDAD