Adolfo Ramírez: "La digitalización no es un cambio tecnológico, es un cambio de modelo de negocio"

Adolfo Ramírez, ex director general adjunto del Santander y experto en digitalización. D.G. Mata.

Adolfo Ramírez, ex director general adjunto del Santander, recibió a elEconomista tras un evento organizado por TeamLider -compañía tecnológica, dirigida a ayudar a las pymes-. En ella, expuso sus ideas acerca de la transformación de las empresas y sus modelos de gestión.

¿Qué estrategia plantea para la transformación de las empresas?

La idea fundamental es que tienen que entender el cambio que se está produciendo. A partir del cambio del nuevo comportamiento de los clientes y de los modelos de negocio, tienen que reflexionar sobre su estrategia. Esta estrategia tiene que ser mucho más abierta al cliente y cambiar todas las dimensiones de la organización en esa línea. Es muy importante que se entienda en las empresas que no es un cambio tecnológico, es un cambio de modelo de negocio.

¿Qué significa ese cambio de negocio?

Implica que están ocurriendo cosas en el mercado, y las empresas lo que tienen que hacer es entenderlo para poderlo aprovechar. Realmente se tiene que producir un cambio en el modelo que están haciendo. Aunque el cliente siempre ha estado en el centro, ahora tiene que estar muchísimo más en el centro de la estrategia y de la actividad porque vamos a tener muchísima más información del cliente. Esos datos del cliente tenemos que utilizarlos para hacer una oferta de valor mucho más adaptada a sus necesidades de la que hacemos ahora y mucho más competitiva.

Sin embargo, hay empresas que en el proceso fracasan...

Bueno, posiblemente, uno de los puntos del fracaso sea que se puede haber entendido la digitalización como un tema tecnológico sólo. Tú defines el negocio y luego la tecnología te ayuda a llevar a cabo ese negocio. Posiblemente otro motivo es porque la ejecución no se haya hecho de forma adecuada, no se han tocado todos los elementos de la organización para que ocurra la transformación y porque no se ha sabido medir bien el impacto que está teniendo en el mercado y en los clientes.

¿Qué problemas tienen las pymes en la digitalización?

El que la pyme se digitalice y se transforme hoy, es un tema sólo de la actitud de los líderes, del director general o del dueño de la pyme. Yo creo que ahora estamos en una situación de tecnologías muy accesibles que te permiten digitalizarte y te permiten llegar con unos niveles de conocimiento de tu cliente y de oferta de valor muy distinta a lo que puedes hacer hasta ahora.

¿Cuáles son las dimensiones de la transformación?

Una vez que decides cambiar y evolucionar tu estrategia, lo primero que tienes que hacer es ver si la cultura de la compañía es adecuada para ese cambio. Tienes que revisar tu oferta de valor puesto que el comportamiento del cliente ha cambiado. Tienes que cambiar y tienes que ayudar a las personas adquirir nuevas capacidades ya que son la pieza fundamental del cambio. Hay que invertir en la tecnología, en las nuevas plataformas e incorporarlas en tu proceso de negocio. Los procesos tienen que ser simples y tienen que coger todas las ventajas y beneficios de la digitalización. Por último, la innovación. Tienes que conseguir ser o tener el mejor servicio o producto permanentemente y mejorar o investigar nuevos modelos de negocio.

¿Qué rol desempeña el cliente?

Es un cliente, que incluso digo que tiene superpoderes. Es un cliente que está todo el día conectado. El estar permanentemente informados nos permite elegir prácticamente online. Es un cliente que lo tiene todo a un click, entonces eso también es un poder. El cliente ha cambiado y como consecuencia los modelos cambian y las empresas cambian también.

