El desplome fantasma de Amazon y Google: cayeron más de un 85% tras el cierre de Wall Street

Unos datos de prueba del Nasdaq provocó fallos en portales especializados

Las webs de Bloomberg, Yahoo Finanzas y Google Finance publicaron de forma errónea la cotización varias compañías del Nasdaq, tras el cierre de ayer de Wall Street. Entre las empresas afectadas se encuentran Amazon, Alphabet, la matriz de Google, Mattel, eBay o Microsoft. NYSE Group descarta un fallo en los precios de la bolsa y echa la culpa a las páginas que muestran las cotizaciones.l Vuelve el fat finger al mercado: el oro se desploma en segundos a mínimo mensuales

La jornada de ayer de Wall Street fue atípica con solo media sesión a ser la víspera del Día de la Independencia, pero fue más rara aún para el Nasdaq. Varias compañías cotizadas, entre las se encuentra tecnológicas tan importantes como Amazon, Google o Apple, tuvieron fuertes oscilaciones en sus precios para los usuarios de las webs de Bloomberg o Yahoo Finanzas.

Las páginas que ofrecen los precios de cotización de la bolsa comenzaron a publicar valores erróneos, después del cierre en el mercado estadounidense, que fue tres horas antes de lo habitual. Más de una docena de valores tenían el mismo precio en 123,47 dólares por acción. Lo que hubiera significado un desplome brutal para cotizadas como Amazon o la propia Google, ambas superan con holgura los 900 dólares por acción.

Varios de los sites más seguidos para consultar la evolución de los mercados de forma gratuita publicaron precios irreales que mostraban oscilaciones espectaculares que en realidad no ocurrieron, ha explicado a los medios de comunicación Joe Christinat, portavoz de Nasdaq OMX Group, el gestor de la bolsa tecnológica.

Pantallazo de Yahoo finanzas y Google Finance

"Me sorprende que no suceda más a menudo, teniendo en cuenta la complejidad de los mercados financieros", indica James Angel, un profesor de Finanzas en la Universidad de Georgetown en Washington, y se felicita por que no ocurra en un día festivo y no con el mercado abierto.

Cruce de acusaciones

Los gestores de bolsa, como los del Nasdaq o NYSE venden información bursátil a terceros que incluye precios y datos sobre las operaciones ejecutadas. Esta suele ser vendida a terceros para webs comerciales. La compañía del Nasdaq explicó ayer que Bloomberg y otras plataformas de Internet mostraron datos de prueba que suele enviar el operador, descartando cualquier fallo propio.

Desde Google, su web Finance también se vio afectada, se defienden y dicen que su socio financiero que proporciona los datos recibió la información inexacta por parte del Nasdaq, explican a Bloomberg. El mercado del Nasdaq ya tuvo problemas con lo precios que proporciona. Hace cuatro años se detuvo las cotizaciones por un fallo de alimentación.

