800 537

André Leon Talley será la estrella invitada de la 080 Barcelona Fashion

Barcelona, 7 jun (EFE).- André Leon Talley, el exeditor de la edición estadounidense de "Vogue" y leyenda de la moda internacional, será el invitado de honor de la 22 edición de la 080 Barcelona Fashion.

El salón 080 Barcelona Fashion tendrá lugar en el Recinto Modernista de Sant Pau del 25 al 29 de junio y reunirá en sus desfiles a 27 diseñadores y marcas catalanas.

Según ha indicado hoy en rueda de prensa el director de la pasarela, Miquel Rodríquez, el encuentro con Talley supondrá una diferencia con relación a otras ediciones, porque en esta "se presentará "The Gospel According To André", la cinta documental sobre su vida".

Las nuevas incorporaciones de esta temporada serán las firmas Imagoza Z1 Fashion, Xevi Fernández y Killing Weekend, que acompañarán a otras habituales como Krizia Robustella, Brain&Breast y Mans Concept Menswear, ganadoras de la edición de invierno.

Este año, la 080 estrenará su pasarela de moda de baño, la 080 Barcelona Fashion Beach, que dará el pistoletazo de salida, ya que "la cita empezará en Club Patí Vela Barcelona, en la playa de la Barceloneta", ha puntualizado Rodríguez.

Ante el éxito de anteriores ediciones, el mercado volverá a tener su espacio con la 080 Barcelona Fashion Showroom, una feria en la que los participantes expondrán sus colecciones para facilitar los tratos con compradores nacionales e internacionales, así como el 080 Investor Day, que busca detectar el nuevo talento y orientarlo a encontrar proyectos en el sector.

Miquel Rodríguez ha valorado que "cada vez cuesta más desplazar a los compradores de grandes grupos, así que creemos que si concentramos las marcas impulsaremos mucho el interés y el negocio".

Finalmente, como en ocasiones anteriores, han sido convocados los premios 080: el Premi Nacional de la Generalitat 080 al Diseño Emergente, el Premi Nacional de la Generalitat 080 a la Mejor Colección y el Premi Modacc para empresas internacionales.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias