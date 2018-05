800 534

Odabash, The 2nd Skin Co. y Custo Barcelona conquistan la pasarela MBFWIbiza

Ibiza, 25 may (EFE).- La segunda edición de Mercedes-Benz Fashion Weekend Ibiza ha arrancado con los desfiles de la diseñadora internacional invitada, Melissa Odabash, y las firmas de moda española The 2nd Skin Co. y Custo Barcelona, todos ellos han desfilado por primera vez en este encuentro.

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel ha sido de nuevo el escenario de celebración de la gran pasarela de colecciones crucero en España, que en esta ocasión ha presentado un programa más completo, con más desfiles y presentaciones, a cargo de destacadas firmas españolas y además un diseñador internacional invitado.

Andres Sarda, Jorge Vázquez y Alvarno, además de The 2nd Skin Co. y Custo BCN, que desfilan por primera vez en MBFWIbiza, son los creadores y firmas españolas participantes en esta segunda edición.

Nombres imprescindibles en el panorama del diseño internacional y habituales de la pasarela MBFWMadrid, a los que se suma en esta edición Melissa Odabash, firma de swimwear y beachwear con sede en Londres, y presencia en 59 países.

La pasarela ha comenzado con el desfile de Melissa Odabash, quien ha lanzado la primera colección ''Après Plage', ofreciendo vestidos únicos con estampados individuales, con atrevidos cordones entrelazados, espaldas baja y costuras abiertas.

Odabash ha explicado que toda la colección es en dorado porque se acerca el 20 aniversario de la marca, creada en 1999, y por ello ha introducido "ese tono especial".

La colección hace un recorrido por algunos de los destinos más codiciados del mundo, creando formas y estilos transitorios y cuenta como principal novedad con un fuerte estampado de camuflaje, que evoca la capacidad de la mujer de dominar cualquier ambiente.

"Cuando me ofrecieron desfilar aquí no lo dudé porque estoy presente en 59 países, pero todavía no había traído mi colección a España y me pareció una gran oportunidad", ha asegurado Odabash.

El segundo desfile ha sido 2ND LAB by The 2nd Skin Co., su sexta pre-colección, prendas con estampado de flores estilo retro con una paleta cromática predominante de tonos verdes, rosas, blancos y nude.

Sus creadores, Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, han explicado que se trata de una colección "versátil, cualquier prenda te la puedes poner tanto por la mañana como por la tarde cambiando el complemento".

Una colección elegante, joven y fresca, en la que según han indicado los diseñadores de la marca "el vestido pierde protagonistmo para dar paso a diversas prendas que se pueden combinar e intercambiar entre ellas".

Se trata del primer desfile de la marca 2nd LAB, en la que tejidos desde el jacquard, crêpe, neopreno, paillette o las sargas de efecto lavado componen estas prendas que combinan con bisuteria de Antón Heuni y zapatos de la propia marca.

Custo Barcelona, el último de los nuevos protagonistas en desfilar en esta segunda edición, ha presentado un avance de su colección de PV19 donde la creatividad y la innovación son los conceptos que marcan las directrices en cada prenda.

"Tratamos de crear piezas inclasificables, que no te recuerden a nada", ha matizado Custo, y ha explicado que "el color siempre está presente", y ha insistido en que "lo nuestro es una fusión de materiales, y fundimos materiales tecnológicos con procesos artesanales".

Además ha añadido que hay múltiples cortes de tejido como la seda muy fina, jaquards de punto, nylon tornasolado e incluso tejidos calados, construyen la base de prendas de distintos volúmenes, ajustados o más holgados.

Esta gran cita de moda y glamour en un entorno único, la isla de Ibiza, ha contado con la presencia del director de Palladium Hotel Group y director del evento, Daniel Gómez Korf, y de la directora de las pasarelas MBFWM y MBFWIbiza, Charo Izquierdo.

La pasarela MBFWIbiza cuenta con un lugar propio entre las citas clave del calendario internacional de colecciones crucero y se ha convertido en la segunda gran plataforma de moda celebrada en nuestro país, tras la consagrada MBFWM.

El evento, organizado por Mercedes-Benz España y Ushuaïa Ibiza Beach Hotel junto con IFEMA a través de su dirección de Moda y Belleza, cuenta con el patrocinio de L'Oréal Paris, responsable de la peluquería y maquillaje de la pasarela, así como con la firma suiza de joyería y relojería Chopard y de Air Europa.

PUBLICIDAD