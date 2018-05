700 1060

La pasarela Fashion Weekend vuelve a Ibiza con un aire fresco y elegante

Ibiza, 25 may (EFE).- La pasarela Mercedes-Benz Fashion Weekend celebra hoy en Ibiza su segunda edición con la presencia de las firmas nacionales Custo Barcelona y The 2nd Skin Co como novedad y con la participación de Melissa Odabash como diseñadora internacional invitada.

En esta cita del mundo de la moda, organizada por el director de Palladium Hotel Group y director del evento, Daniel Gómez Korf, y la directora de las pasarelas MBFWM y MBFWIbiza, Charo Izquierdo, tiene como escenario de celebración de la gran pasarela de colecciones crucero de España el Ushuaia Ibiza Beach Hotel.

Este segundo año, que presenta un programa más completo con más desfiles y presentaciones, además de tener como novedad a Custo Barcelona y The 2nd Skin Co., la pasarela vuelve a contar con los creadores Alvarno, Andres Sarda y Jorge Vázquez, que ya estuvieron presentes el pasado año.

Todos ellos nombres imprescindibles en el panorama del diseño internacional y habituales de la pasarela MBFWM, a los que se suma Melissa Odabash, firma de ropa de baño con sede en Londres y con presencia en 49 países.

En los desfiles se muestran en exclusiva sus nuevas colecciones resort 2019, donde son protagonistas prendas muy femeninas, de estilo fresco, relajado y alegre, con notas de color y atractivos estampados, pensadas para disfrutar junto al mar o en viajes llenos de acción.

Por otro lado, para la noche, las prendas transformarán, ofreciendo un espíritu de fiesta sofisticado y exquisito, rebosante de feminidad y de buen gusto.

