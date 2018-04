700 1050

Primavera, frescor i fantasia convergeixen en la col·lecció 2019 de Pronovias

Barcelona, 23 abr. (EFE).- La frescor i les flors primaverals caracteritzen la nova col·lecció de Pronovias per al 2019, que la firma ha presentat avui al Pavelló Italià de la Fira de Montjuïc en el marc de la Barcelona Bridal Fashion Week, amb la presència de models internacionals de la talla de Blanca Padilla o Cindy Bruna.

Pronovias ha aconseguit aquesta nit traslladar al públic a un món de somni i fantasia, molt adequat per a un 23 d'abril -Dia de les roses i els llibres a Catalunya- creant un impressionant jardí propi dels millors contes de fades, amb estany, arbres, nenúfars i fins i tot un romàntic pont inclosos.

Així, les models de primer nivell internacional que han recorregut el camí a través d'aquest jardí gairebé màgic, enfundades en tota mena de vestits -des dels més ajustats i seductors fins als vaporosos i romàntics- s'han revelat davant els ulls dels assistents gairebé com "nimfes", segons les ha descrit el director artístic de la marca, Hervé Moreau.

Per a Moreau, que lidera un equip de disseny format per 60 professionals, aquesta col·lecció, inspirada en el concepte "In Bloom", en referència al floriment dels jardins, marcarà "un abans i un després" a l'Atelier Pronovias.

El creador, que se sent molt agraït i satisfet per tenir un equip que li permet "treballar amb alegria, fer bromes i jugar", ha pres com inspiració principal per a aquesta nova col·lecció els jardins de la casa on va viure l'artista Claude Monet a Giverny (París).

De les peces per al 2019, destaca l'ús de "teixits nobles" com la seda o el tul, per crear "vestits lleugers i de gran moviment", amb volums nous, brocats, encaix francès o tuls brodats.

Les evocacions d'una naturalesa rica i exuberant travessen tota la col·lecció a través de les flors i amb la irrupció, per primera vegada, del color, amb tons nude, rosat o marfil (per exemple, en els tocats de les models).

El públic d'aquesta nit ha pogut veure un ampli ventall de dissenys, pensats per a tots els gustos i totes les dones, des de vestits amb grans volums de tall princesa, fins a siluetes més rectes amb esplèndides esquenes, cames i escots a la vista.

Destaquen, també, les suggerents transparències d'alguns vestits i el ja tradicional efecte tatuatge, segell de la marca, que en aquesta col·lecció es renova i incorpora acabats geomètrics i florals.

Altres detalls que han cridat l'atenció dels espectadors són les majestuoses cues de fins a cinc metres, les grans capes, els cossos de pedreria, l'ús de pantalons o bodis sencers i la presència de plomes que es confonien amb el cabell de les joves.

Sobre la passarel·la aquesta nit s'ha pogut veure no només a models internacionals com Romee Strijd, Cindy Bruna, Blanca Padilla, Sarah Fraser o Grace Guozhi, entre d'altres, sinó també a Blanca Romero i Lucía Rivera, les dues models a més de mare i filla, que han desfilat juntes per primera vegada.

Romero, després de molt temps sense trepitjar la passarel·la, ja ha explicat aquest matí en l'assaig que, encara que temia sentir-se "incòmoda", finalment "ha estat molt natural", mentrestant, per a Rivera, aquesta desfilada suposa "un somni fet realitat".

Hervé Moreau ha presentat una col·lecció que destaca per la seva "diversitat" i inclou propostes molt diferents, pensada, segons el dissenyador, per a "núvies que es vulguin casar tant a la platja, com en un jardí o en una església".

Pronovias va néixer com empresa familiar a Barcelona fa ja més de 50 anys, presentant la seva primera col·lecció de moda nupcial i constituint-se com marca el 1964.

Després d'un període d'expansió internacional en els 80 i 90, aquesta firma és actualment una dels empreses líders del sector a nivell global: és present en més de 105 països i compta amb 155 botigues i més de 4.000 punts de venda.

En el marc de la Barcelona Bridal Fashion Week, que ha inaugurat avui Pronovias, el públic podrà veure fins al dia 29 d'abril els dissenys de Rosa Clarà, Reem Acra, Jordi Dalmau o YolanCris, entre molts altres, amb desfilades en localitzacions emblemàtiques de Barcelona, com el Museu Marítim o el Recinte Modernista de Sant Pau.

