800 544

Moda española con "diseños a medida" sobre la alfombra roja de los Goya

Madrid, 31 ene (EFE).- La alfombra roja de los Goya se vestirá en su XXXII edición de moda española, con "diseños a medida", para que sus protagonistas, además de guapos, vayan acordes con su propio estilo, ha explicado Piluka de Echegaray, la estilista que la Academia de Cine española ha puesto a disposición de los actores.

La elección de estilismos para lucir en la alfombra roja de los Goya comienza semanas antes de la ceremonia -el 3 de febrero- cuando los actores comienzan a probarse y adaptar a sus medidas el vestuario que estrenarán esa noche.

Echegaray, nueva asesora de imagen para la ceremonia más importante del cine español, en lugar de establecer un "showroom" en la sede de la academia como años anteriores, ha optado por hablar con los actores y proponerles distintas opciones "acordes con su estilo", ha explicado hoy en una entrevista a Efe.

Aunque ya muchas actrices y actores disponen de estilista propio, la prioridad de Echegaray es vestir de "diseño español" a los que sí acudan en su ayuda, según ha indicado.

"Los Goya son el mayor escaparate de la moda española y es mi prioridad que se luzca diseño español", insiste.

"Tenemos grandes creadores, pero no nos vendemos bien. Hay calidad en tejidos, creatividad y confección", dice la estilista, quien asegura que un 99 % de las prendas que se verán sobre la alfombra roja de los Goya serán "producto nacional".

La experta en moda explica que, aunque está dejando libertad a los protagonistas en la elección del color, sí observa que algunas actrices quieren manifestar con el negro su apoyo al movimiento "Me Too" (Yo también), promovido por las actrices norteamericanas en contra de los casos de acoso y abuso sexual en Hollywood.

Un movimiento al que también se suman otras actrices españolas aunque hayan optado por descartar el negro en favor de tonos más coloridos, "consideran que no tienen por qué seguir unas pautas. Cada uno lo hace a su manera", desvela la estilista.

Apenas unos días después de que los focos se apagaran en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y los destellos de los vestidos auguraran su destino hacia una alfombra roja, Piluka de Echegaray apunta a que algunos de los diseños de la pasarela también se verán en los Goya.

"Los actores no son modelos y algunos vestidos o trajes se han confeccionado a medida para esa noche", indica.

Echegaray, especializada en imagen personal, ha explicado que analiza las características de "estilo y necesidades" de cada actriz o actor y, a partir de ahí, selecciona diferentes firmas para elegir "las prendas más adecuadas para ellos", diseños que les hagan "sentirse seguros", que no les "disfracen".

Esa seguridad les da una actitud que les permite ser "más libres para moverse y comportarse. Por muy guapo que alguien esté, si no transmite un mensaje de seguridad, su imagen pierde autenticidad", asegura.

Sin embargo, es una noche que está hecha para los "excesos". "Si no te lo permites un día así, no lo harás nunca", afirma divertida, aunque advierte de que "si no se va a estar cómodo, mejor no arriesgar".

Destaca, por saber elegir bien su paso por la alfombra roja, a la galardonada con el Premio de Honor de este año, Marisa Paredes, "una persona seria y elegante" que opta siempre por la "sobriedad", una nota característica que la hace formar parte de las listas de las más elegantes.

PUBLICIDAD