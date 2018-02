800 533

Antonio Miró recupera la tradición escultista y evoca la infancia en la 08

Barcelona, 30 ene (EFE).- La firma Antonio Miró ha recuperado con la colección "Trekking" la tradición de las agrupaciones de escoltas, en un viaje a los recuerdos de la infancia a través de tejidos nobles como la lana en tonos verdes, azules, marrones y camel que evocan a la naturaleza y estas experiencias de la niñez.

En una entrevista con Efe, el director creativo de la marca, Albert Villagrassa, ha desvelado que la inspiración surgió "de una reflexión sobre cómo se educa a los hijos ahora y como se hacía antes", tras lo que ha señalado que él vivió "la educación de escolta", lo que ha dado origen a la idea que hay detrás de esta colección para hombre y mujer.

De esta manera, el diseñador ha querido plasmar todo lo que esos días de infancia le inspiran a través de una colección muy dinámica y dominada especialmente por tejidos nobles como la lana, la piel y el algodón.

Para ello, el diseñador juega con los cuadros, las camisas de rayas, los microestampados y las piezas acolchadas combinadas con una paleta de colores contrastados que recuerdan a la naturaleza para "trasladar al público" a un pasado de campamentos y excursiones.

Las prendas femeninas buscan la comodidad para presentar a una mujer "segura de sí misma", un modelo con el que encaja la medallista olímpica de natación sincronizada Ona Carbonell, que hoy ha subido por primera vez a una pasarela profesional de la mano de esta colección.

La nadadora ha explicado a Efe que el objetivo de este debut es "salir de la zona de confort" que el deporte supone para ella y "afrontar retos totalmente diferentes unos de otros", una voluntad que hoy ha comenzado a cumplir con esta aparición en la 080

En marco de la pasarela 080, la firma ha anunciado además el lanzamiento de una colección cápsula para niños de entre 2 y 10 años, que estará a la venta a partir del próximo otoño.

La segunda jornada de la pasarela barcelonesa ha dado comienzo por la mañana con las colecciones de hombre de Jnorig y Mans Concept & Menswear, este último en su debut en la 080, ambas con inspiración en las culturas lejanas del Canadá del norte, con los esquimales Inuit, el desierto árabe y los colegios estadounidenses, con su juvenil ambiente.

Después, Txell Miras ha recordado los años de la Inquisición con un solemne desfile que ha imitado los trajes eclesiásticos de las figuras de la Iglesia, así como a las vestimentas del pueblo atemorizado, mientras que Oscarleon ha ofrecido una colección enfocada en la rebeldía con rompedores diseños de serigrafía bajo el lema "I will do it, whatever you think".

En el pase de la tarde han presentado sus colecciones Pablo Erroz, con una muestra de formas "oversize", con mirada de futuro e inspirada por las metas personales, y Krizia Robustella, que ha enseñado su visión irónica y crítica sobre la juventud actual, a través de llamativos y coloridos diseños.

Más tarde ha sido el turno de Miriam Ponsa, que ha querido reivindicar la situación política actual en Cataluña a través de una propuesta inspirada en la moda india y en la marcha pacífica que protagonizó Mahatma Ghandi en el siglo XX, por la independencia del país.

El final de los desfiles ha sido para la firma Sweet Matitos, que ha presentado su "Winter Ball Season", una colección que transmite la magia de las casas de campo tradicionales y sitúa el protagonismo en la naturaleza y la figura de la mujer, ambos elementos habituales en las propuestas de la pareja formada por Matías Jaramillo y Tito Maristany.

Las próximas pasarelas, del miércoles 31, marcarán el ecuador de la semana de la moda en Barcelona de la mano de las firmas Torras, Lola Casademunt, Escorpion Studio, Punto Blanco, Naulover, Wom & Now y Miquel Suay.

