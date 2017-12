700 806

La española Miren Arzalluz dirigirá el Museo de la Moda de París

París, 18 dic (EFE).- La bilbaína Miren Arzalluz dirigirá a partir de enero el Museo de la Moda de París, anunció hoy la alcaldía de la capital francesa, que precisó que tomará el mando de esa institución durante los próximos cinco años.

Tras licenciarse en Historia por la Universidad de Deusto en Bilbao, Arzalluz realizó un máster en Política Comparada en la London School of Economics y otro en Historia del Arte, especialidad en Historia del Traje, en el The Courtauld Institute of Art.

Pasó por el Victoria& Albert Museum y la Royal Ceremonial Dress Collection en Kensington.

Entre enero de 2006 y julio de 2013, la vasca fue responsable de Colecciones y Comisaria del Museo Cristóbal Balenciaga y también ha sido, desde el pasado enero hasta ahora, directora general del Instituto Vasco Etxepare.

El presidente de los Museos de París y primer adjunto en la alcaldía, Bruno Juillard, se congratuló en un comunicado de que Arzalluz vaya a poner al servicio del conocido como Palacio Galliera "sus doce años de experiencia en la conservación, el estudio y la exposición" en ese ámbito.

La española sucederá a Olivier Saillard, que en enero pasará a trabajar como director artístico de la "maison" J.M. Weston.

Del trabajo de Saillard en el museo desde mayo de 2010, destaca la renovación de la institución y muestras como la dedicada entre los pasados 8 de marzo y 16 a Balenciaga o la que homenajeó al tunecino Azzedine Alaïa entre septiembre de 2013 y enero de 2014.

PUBLICIDAD