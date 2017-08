800 533

Mango entra per primera vegada en números vermells i perd 61 milions el 2016

Barcelona, 11 ago. (EFE).- La cadena de moda Mango ha entrat en números vermells per primera vegada en la seva història, després de tancar el 2016 amb unes pèrdues de 61 milions d'euros, enfront dels 4 milions de benefici de l'any anterior, a causa de la caiguda de les vendes, les inversions realitzades i l'impacte negatiu del canvi de divises.

La companyia va facturar l'any passat 2.260 milions d'euros, gairebé un 3% menys que el 2015, conseqüència principalment de l'"atonia" del mercat en el primer semestre, ja que a la segona part de l'exercici l'activitat va remuntar.

El 79% de les vendes van correspondre el mercat internacional, segons ha informat avui Mango.

L'ebitda (benefici brut d'explotació), de la seva banda, va caure més d'un 54%, fins a situar-se en 77 milions d'euros, enfront dels 170 de l'any anterior.

Mango assegura que el resultat de l'últim exercici s'ha vist afectat per unes vendes "per sota de les expectatives" en el primer semestre, per la implantació del pla de transformació del negoci i pel comportament d'algunes divises "clau" per a la companyia, com la revaloració del dòlar o la depreciació de la lira turca i el ruble rus.

També la marca ha mantingut un fort ritme inversor amb la remodelació de les seves botigues i la posada en marxa del seu nou centre logístic mundial a Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental).

Mango assenyala, això no obstant, que al setembre del 2016 l'evolució del negoci va canviar "radicalment" i que es va registrar un creixement de la xifra de vendes, cosa que els porta a pensar que aquest 2017 tornarà a entrar en beneficis.

"El 2016 hem aprofundit en el procés de transformació del model de negoci de la companyia, cosa que ha comportat una rebaixa en el nostre ebitda i, en conseqüència, un sacrifici en el benefici d'aquest any", ha apuntat el vicepresident executiu de Mango, Daniel López.

"Els primers resultats d'aquesta decisió ja són visibles des de setembre del 2016 i ens fa ser optimistes amb vista al 2017", ha afegit.

En l'últim any, Mango també ha avançat en la professionalització de la seva estructura directiva, reforçant el seu comitè executiu amb la incorporació de nous directius a les àrees de retail, producte, client i tecnologia.

"Disposem de les persones adequades perquè Mango continuï formant part del grup de les grans multinacionals del sector de la moda", ha subratllat López.

Allò que sí que funciona bé, i cada vegada millor, és la venda en línia de Mango, que l'any passat va créixer un 25,6%, fins arribar a la xifra de 294 milions d'euros, fet que suposa el 13% del total de la facturació.

La firma s'ha fixat com a objectiu que l'any 2020 el canal de comerç electrònic arribi al 20% del total de la facturació.

En l'últim any, Mango ha impulsat l'obertura de 'megabotigues', amb una superfície mitjana de 1.100 metres quadrats, en paral·lel al tancament d'establiments de mida menor.

Mango va finalitzar el 2016 amb 191 'megabotigues', 24 d'elles obertes en l'últim any.

El grup comptava a tancament del 2016 amb 2.217 botigues, després d'haver decidit no renovar l'acord amb la firma JC Penney als Estats Units, amb qui Mango tenia uns 440 petits espais de venda.

La multinacional, amb seu a Barcelona, està actualment present a 110 països, en els quals disposa d'una superfície de venda global de 798.000 metres quadrats.

