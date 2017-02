La tendencia "Lo veo, lo quiero", una realidad en la pasarela MBFWM

Madrid, 11 feb (EFE).- En la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) la tendencia "Lo veo, lo quiero" es una realidad a la que se han sumado diseñadores para satisfacer las exigencias del consumidor que, cada vez más, desea comprar piezas de calidad y diseño al instante, en el momento en el que el creador desvela su colección.

La tendencia "See Now, Buy Now" ("Lo veo, lo quiero") de la que alardean firmas internacionales como Tom Ford o Burberry, nació hace cinco años, curiosamente, de la mano de una española, María Escoté.

Esta pionera, que ha vestido a famosas como Katy Perry o Miley Cyrus, marcó un hito cuando, horas después de presentar su colección en la pasarela madrileña, la puso a la venta por internet.

"Este nuevo concepto de negocio no lo impone ninguna pasarela, es el sentido común", ha explicado, desde su experiencia, el creador Roberto Verino durante el desayuno "60 minutos de moda con EFE Estilo", en el que también han participado la directora de MBFWM, Charo Izquierdo, y los diseñadores Modesto Lomba y Moisés Nieto, que han incorporado "Lo veo, lo quiero" a su firma.

Las nuevas tecnologías han cambiado la industria de la moda, la prensa ya no tiene exclusividad, cualquier persona con un teléfono difunde tendencias, "el que manda es el 'smartphone'", dice Moisés Nieto, quien considera que esta tendencia de compra al instante "es una herramienta más para vender, pero no la única".

La moda ya no funciona como hace años, "es sensible a los cambios sociales", asegura Modesto Lomba, quien considera que el diseño español tiene un reto: "ser más ágil" para adaptarse a las "nuevas transformaciones".

Unas modificaciones en la industria textil que Charo Izquierdo ve como una gran oportunidad para ser "vanguardia" porque la pasarela de Madrid es "ecléctica" y "libre", donde se muestran tendencias de diseñadores consagrados y de jóvenes talentos con una visión internacional en su producción.

"Los desfiles son imagen, pero también una lanzadera de negocio", explica Izquierdo, quien considera que "ni todos los diseñadores quieren sumarse a este modelo de negocio ni todos pueden, pero Ifema da cabida a todos".

"Lo veo, lo quiero" es una tendencia que obliga a operar con dos velocidades. Si antes se producía con dos picos enormes de trabajo, "hoy es como una ola que nos hace trabajar de una manera racional, para que el consumidor salga fortalecido", asegura Verino, quien considera que "arriesgar todo a una colección anual es apostar a un solo número, como en la ruleta".

No hay que confundir la tendencia "Lo veo, lo quiero" con la corriente "fast fashion" (moda rápida), abanderada por el gigante Inditex, ni con la prendas "low cost". "Competimos no en precio, en exclusividad", dice Roberto Verino, quien se subió al carro de esta tendencia la pasada temporada y "no me apeo", asegura este empresario gallego.

Comprar de manera inmediata no es sinónimo de compra compulsiva, sino de una adquisición responsable; "son prendas atemporales que forman parte de la vida, de momentos inolvidables", puntualiza Verino, diseñador que, al igual que Lomba, defiende un armario intemporal, donde prima la calidad y el diseño.

Y no porque sea un capricho de la moda, "sino porque el cambio climático conduce a que las colecciones sean más ambiguas, ni en invierno existen prendas tan abrigadas ni en verano tan ligeras", explica Modesto Lomba, que la próxima semana pondrá a la venta "online" parte de la colección, al mismo tiempo que se desarrolle el desfile en MBFWM.

La moda es sensible a los cambios sociales y "lo importante es no generar residuos", advierte Moisés Nieto, que desde hace tiempo trabaja colecciones con tejidos construidos a partir de basura reciclada, como botellas de plástico.

La moda sostenible es uno de los ejes principales en la nueva política de Charo Izquierdo al frente de la MBFWM, que no solo implica el reciclaje sino el "respeto" a toda la cadena de valor de la producción de una prenda.

En este nuevo mapa de actuación, en el que el consumidor quiere rápidamente lo que ve en la pasarela, se impone una moda de calidad, atemporal y que, además de abanderar la Marca España, satisfaga los deseos del cliente, "porque él es el rey", concluye Verino.

PUBLICIDAD