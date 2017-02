La pasarela 080 baja el telón premiando al diseño emergente

Barcelona, 3 feb (EFE).- La 19ª edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion ha finalizado este mediodía con la entrega de premios, que han distinguido al diseño emergente de Daniel Roca y a la marca Escorpion.

Los Premios Nacionales de la moda que concede la Generalitat con ocasión de la pasarela 080 Barcelona Fashion han recaído en el joven diseñador Daniel Rosa, ganador del premio de Diseño Emergente, y en la marca Escorpion, que ha recibido el premio MODACC para marcas exportadoras y que en esta edición de la pasarela desfiló con una colección cápsula del joven diseñador Juanma by el Cuco.

En declaraciones a Efe Daniel Rosa ha explicado que este reconocimiento significa un impulso "muy muy grande" para seguir trabajando su marca y plantearse hacer más producción o, incluso, tener un local propio.

El diseñador se ha mostrado muy agradecido, teniendo en cuenta que es la primera vez que desfila en la 080, y ha reconocido que el resultado del desfile fue muy satisfactorio y "muy bonito".

Daniel Rosa presentó una colección denominada "Isolation" con la que quiso combinar tres conceptos relacionados entre sí: la superación, el confort y la nostalgia, utilizando como hilo conductor el Monte Rainier, en Estados Unidos, uno de los paisajes más cálidos y hostiles de la tierra.

En su desfile se vieron prendas en color blanco, plateado y distintos tonos de verde en piezas que combinaban lanas frías, tejidos técnicos, paño, denim y tricot cosido a mano para conseguir una colección con carácter "melancólico y cálido", emulando el paisaje.

"Intento aplicar realismo para que las prendas sean comerciales, y crear identidad de marca con los detalles y los acabados, así como con prendas con un toque deportivo", ha dicho el diseñador para definir el estilo de su firma.

El acto de entrega de premios ha contado con la presencia de la consellera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs; del gerente del CCAM y director del 080, Miquel Rodríguez, y de la directora general de Comercio, Muntsa Vilalta, así como de los miembros del jurado.

El premio nacional de la Generalitat al Diseño Emergente está dotado con 15.000 euros, cuenta con el patrocinio de la marca Desigual y se dirige a creadores jóvenes que participan en la pasarela.

Este año optaban a este reconocimiento las firmas Anel Yaos, Aubergin, BLAME, Pilar del Campo y Daniel Rosa.

La Generalitat también ha otorgado un premio a la Mejor Colección del 080, que por primera vez ha distinguido a dos diseñadores, Antonio Miró y Oscarleon.

En esta categoría optaban al premio todas aquellas marcas y diseñadores que han desfilado en la pasarela, que disponen de un establecimiento en Cataluña o en el resto de España, con una facturación superior a 50.000 euros e inferior a los 2 millones y con un mínimo de cuatro colecciones comercializadas.

El premio permite participar en la próxima edición de la pasarela de forma gratuita y, además de los ganadores, optaban él Brain&Beast, Josep Abril, Justicia Ruano, Kriizia Robustella, Lebor Gabala, Loa by Lidia Aguilera, Little Creative Factory, Miquel Suay, Miriam Ponsa, Oscarleon, Pablo Erroz, Txell Miras y VM La Sibèria.

El jurado encargado de otorgar los premios estaba formado por la editora de moda y creadora del Che E' Chi Awards, Cristina Schieppati; el editor de moda de Schön!, Patrick Clarke; el editor de "womenswear" de WSGN, Robbie Sinclair; la profesora de estudios de moda en La Llotja Montse Serra Torrent, y el empresario Carlos del Barrio.

En el acto también se ha entregado el reconocimiento del clúster MODACC a la marca Escorpion, que también permite al ganador participar en la próxima edición de la 080 de forma gratuita además de recibir un premio valorado en 10.000? en servicios de asesoramiento del Clúster Catalán de la Moda (MODACC) y una obra de arte exclusiva.

En este caso optaban al premio todas aquellas marcas con más de 2 millones de euros de volumen de facturación que han desfilado en esta edición de la pasarela.

Según ha explicado a Efe la directora creativa de Escorpion, Sybille Horaist, este galardón significa "la máxima felicidad" ya que la empresa ha realizado muchos cambios apostando por el diseño emergente, con la colaboración de Juanma by el Cuco, y apostando también por el "see now buy now".

De este modo se ha puesto el punto y final a cinco días de moda en los que 33 marcas y diseñadores han presentado sus colecciones entre las paredes del Teatre Nacional de Catalunya, que ha sido "un escenario fantástico para mostrar al mundo la capacidad creativa de Cataluña", según ha dicho la consellera Meritxell Borrás.

El "see now buy now" con el que el TCN inauguró la pasarela ha dividido esta edición del 080 entre los diseñadores que se han sumado a esta tendencia y otros que se mantienen fieles al sistema tradicional con colecciones que no se podrán adquirir hasta la temporada otoño-invierno 2017-2018.

El resultado ha sido una semana de la moda en la que se han visto tanto colecciones de invierno como de verano y en la que se ha palpado que la moda se encuentra en un momento de cambios con colecciones tanto de marcas emergentes como de las más tradicionales que han querido reinventarse.

La última jornada también ha contado con los desfiles de The Little Creative Factory, que ha debutado en la pasarela catalana, además de las marcas de ropa interior Punto Blanco y ES Collection y, por último, Aldomartins que ha presentado una colección de otoño-invierno interpretando el romanticismo con aires nórdicos.

