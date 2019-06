MásMóvil no se rinde: es la mejor posicionada para entrar en el Ibex este jueves

MásMóvil marcó un hito en la historia en el verano de 2017, al convertirse en la primera cotizada en pasar del Mercado Alternativo Bursátil (Mab) al Mercado Continuo. Pocos meses después, la compañía ya negociaba en el parqué más dinero que algunas firmas del Ibex. Durante todo este tiempo, la operadora ha intentado hacerse un hueco en el índice, y volverá a intentarlo este jueves.

Entre noviembre y mayo, que es el periodo que estudiará este jueves el comité que cuida del Ibex, MásMóvil movió 6,3 millones de euros de media diaria, según datos de Bloomberg, lo que la sitúa en el puesto 31 por negociación de toda la bolsa española. Se encuentra por delante de otras empresas que forman parte del índice como Técnicas Reunidas, Indra y Viscofan, que se colocan en la cuerda floja.

No es la primera vez. Fuentes de mercado explican que en otras reuniones no ha sido incluida en el Ibex tras depurarse los volúmenes de contratación. Además de eliminar las operaciones especiales y en bloque, entre otras cosas los miembros del comité analizan la horquilla de precios y el libro de órdenes, con lo que algunas candidatas se quedan fuera por estos motivos. No obstante, algunos expertos esperan que su entrada sí se produzca en esta ocasión. "Si tomamos los volúmenes negociados en los últimos seis meses, MásMóvil es una clara candidata a entrar", valoran desde Renta 4.

Logista, Gestamp o Almirall son otras de las aspirantes, pero su negociación bursátil es mucho menor

A su favor cuenta, además, con la capitalización, ya que el valor bursátil medio de la compañía supuso más del 0,3% del conjunto del Ibex que se le exige en el último semestre. De media, cotizó por un total de 1.842 millones de euros (en realidad fue de 2.303 millones, pero se ajusta a un coeficiente del 80% ya que no todo su capital circula libremente en bolsa).

Otras empresas que también cumplen este requisito de capitalización mínima –algunas con un aprobado muy raspado– y que siguen a MásMóvil en la lista de candidatas para esta reunión son: Logista, Gestamp, Almirall, Applus y la propia BME (ver gráfico).

Sin embargo, ninguna de ellas supera la negociación de alguna de las componentes actuales del Ibex; y el objetivo primordial del índice es intentar reunir a las 35 empresas con más liquidez.

Quienes corren peligro de salir

En caso de producirse algún cambio en la reunión de mañana, Técnicas, Indra y Viscofan son, en ese orden, las peor situadas por contratación. Técnicas, además, ha dejado de cumplir con la capitalización mínima (con 1.330 millones), un motivo por el que puede ser excluida, aunque eso ya queda a criterio del comité. En esa situación también se encuentra Ence (con un valor medio similar de 1.360 millones), aunque a su favor juega la contratación, al estar entre los 25 valores más negociados.