Trump vuelve a cargar contra la OPEP para que recorte el precio del petróleo

El presidente estadounidense, Donald Trump, retomó hoy sus ataques a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a la que urgió a bajar los precios del crudo "de inmediato". Los futuros del barril Texas gira a positivo tras las declaraciones y el barril de Brent roza ya los 80 dólares.

"Protegemos a los países de Oriente Medio, no estarían seguros por mucho tiempo sin nosotros, y sin embargo continúan empujando más y más alto los precios del petróleo", ha dicho Trump a través de Twitter.

"¡El monopolio de la OPEP debe bajar los precios de inmediato!", agregó.

We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now!