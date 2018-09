El mercado castiga a Cie Automotive tras la adquisición de Inteva

Judith Arrillaga Madrid

Cie Automotive ha celebrado su primer trimestre en el Ibex 35 anunciando un acuerdo suscrito con Inteva Products para la adquisición de su negocio de diseño y producción de techos para automóviles. El acuerdo se ha saldado por un valor de 650 millones de euros.

"La integración de la unidad de sistemas de techo de Inteva permite reforzar su apuesta por los sistemas de comfort en el automóvil, adaptándose así a las tendencias del sector, y aumentar su presencia en el nicho de los sistemas de techos", señala el grupo vasco en la comunicación a la CNMV.

La información no ha tenido una buena acogida en el mercado de valores y Cie Automotive ha comenzado la sesión siendo una de las más bajistas del Ibex, llegando a registrar una caída del 0,5%.

Sin embargo, el analista del Banco Santander ha revisado su estrategia y ha mejorado su precio objetivo un 3%, de 29,04 euros por acción a 29,85 euros. Esta nueva cifra está aproximadamente un 20% por encima de su cotización actual, 25,40 euros.

El experto de la financiera pertenece al 62% de los analistas que siguen a la compañía vasca en bolsa que recomiendan tomar posiciones en el grupo. Frente al 8% que recomienda únicamente mantener los títulos y el 31% que aconseja sacarla de su cartera de inversión.

Si los analistas no fallan, en los próximos meses las acciones Cie tendrán un recorrido alcista del 14%, lo que se sumaría a un buen año para la firma en bolsa. Y es que, sus títulos se han revalorizado en lo que va de ejercicio casi un 20%, siendo la tercera compañía más alcista del Ibex.

Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader, cree que todavía no hay motivos suficientes para confiar en una reestructuración alcista y no recomienda tomar posiciones "a no ser de que se observen caídas hacia la zona de los 23,3 euros o bien supere la zona de los 27 euros, máximos de agosto".