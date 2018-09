El Ibex 35 intenta las alzas, pero aún tiene que escalar a los 9.450 para desterrar el riesgo bajista

Última Hora Esta noticia acaba de llegar a la redacción y la estamos ampliando. Actualiza en unos minutos la página para ver los cambios. elEconomista.es

Leves subidas en las bolsas europeas en un final de semana en el que el Ibex 35 se mueve por debajo de los 9.400 puntos. De esta manera, los índices siguen pegados a soporte, unos niveles que son de vital importancia de cara a confiar en un rebote más amplio.

¿Dónde están esos niveles? Se trata de los 12.100 puntos del Dax 30 alemán o los 3.340 del EuroStoxx 50. Ambos parecen cercanos y su superación abriría la puerta a un acercamiento a las primeras resistencias a las que se enfrentan los índices europeos y que se encuentran a cerca de un 2-2,5% de los niveles de cierre de ayer.

Y es que, los expertos de Ecotrader determinan que para que de verdad se alejen los riesgos bajistas que amenazan con devolver a los índices europeos a sus grandes soportes es necesario que se recuperen los 3.390-3.400 en el EuroStoxx 50 y de los 12.400 en el Dax.

En España, la situación no es muy diferente. Si bien es cierto que ayer el Ibex 35 logró recuperar los 9.327 puntos, nivel que había actuado como base del movimiento consolidativo que desarrolló durante todo el verano, también lo es que "el riesgo de que sea vulnerable este rebote no se alejará mientras no consiga superar los 9.450-9.500 puntos", aseguran los citados analistas.