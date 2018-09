BBVA fuerza un rebote vulnerable a la espera de la reunión del Banco Central de Turquía

Son varias las citas importantes que se dan esta semana a nivel macroeconómico y más concretamente esta mañana. El Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra decidirán hoy qué hacer con sus tipos de interés. Sin embargo, no acaparan ellos toda la atención.

Y es que, hoy se espera que el Banco Central de Turquía dé a conocer su nueva política monetaria para combatir la crisis de la lira desatadas hace ya un mes. Una decisión de la que estará muy pendiente BBVA.

Y no es para menos. En el primer semestre del año en torno al 12% de su beneficio procedía del país otomano. De hecho, su exposición al país es tal que desde que comenzó la crisis de la lira turca a principios de agosto el banco español se ha dejado en el parqué más de un 12%, lo que supone una pérdida de valor de 4.881 millones de euros.

La depreciación de la divisa no solo está lastrando la cotización de la financiera. Los analistas que la siguen en bolsa están empezando a perder su confianza en ella y cada vez son menos los que piensan que esta situación vaya a solucionarse pronto. Mientras que a finales de julio un 50% de ellos recomendaba tomar posiciones en la compañía ahora solo son el 38%.

La compañía española está pendiente de una posible subida de tipos en Turquía de entre 150 y 300 puntos básicos. A la espera de la decisión, BBVA ha comenzado la sesión liderando las subidas del Ibex 35 en algunos momentos de la sesión. Sus títulos han llegado a registrar una subida cercana al 1,5%.

Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader, afirma que en el entorno en el que se encuentra BBVA, en los 5,30 euros "no sorprendería ver un rebote a corto plazo hacia la zona de los 5,40-5,50 euros". A pesar de las subidas, todavía no es un valor en el que confiar. "Hasta que no supere los 5,64 euros lo seguimos considerando un valor vulnerable", explica el experto.