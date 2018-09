Nike se recupera en menos de una semana de su caída por su anuncio con Colin Kaepernick

Nike sufrió el pasado 4 de septiembre los reproches de los inversores cuando decidió lanzar una campaña publicitaria con el exjugador de fútbol americano Colin Kaepernick, quien se opuso a las políticas raciales del presidente Donald Trump.

Así, las acciones cayeron hasta los 79 dólares al cierre, por debajo de los 82,2 dólares en los que concluyó la jornada anterior. Ya este lunes superó esa cifra en algunos momentos de la sesión, pero el martes sus títulos crecen más de un 1% y se mueven en el entorno de los 83 dólares a media sesión.

Y es que los datos han respaldado la acción publicitaria de la compañía, pese al intento de boicot impulsado por los más fieles defensores de Trump. Ya ocurrió cuando surgió la polémica con el jugador - Kaepernick se arrodillaba durante el himno nacional en señal de protesta - y Nike mantuvo sus contratos publicitarios con el futbolista, vendiendo aún más camisetas con su nombre pese a que no jugaba.

Ahora, las ventas online se han disparado un 31% después del anuncio con Kaepernick, según datos de la firma de análisis Edison Trends.

Además, los analistas de Canaccord Genuity han mejorado la recomendación de Nike de 'mantener' a 'comprar', con un precio objetivo que asciende desde los 78 dólares a los 95. En este sentido, estiman que han dejado atrás dos años malos, y que la marca inicia un rebote.

En la misma línea, los analistas de Wedbush aumentaron el precio objetivo de 85 a los 90 dólares, manteniendo la recomendación de 'sobreponderar', fundamentándolo en el crecimiento sostenido de los ingresos y el incremento de los márgenes.

En el primer semestre, la compañía incrementó sus ventas en Norteamérica un 3,3%, mientras que en el conjunto del planeta fue del 13% hasta los 9.800 millones de dólares. Gracias a ello, entre otros factores, Nike crece en bolsa más de un 30% en lo que va de año frente al 5% del Dow Jones y el 8% del S&P 500.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO