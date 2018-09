El siempre colosal problema

La cuestión del funcionamiento del mercado de trabajo se plantea como prioritario en todas las economías del mundo en estos momentos. Naturalmente en Europa y, desde luego, en España. Las cifras hablan por sí mismas, y las consecuencias económicas -no en balde se trata de la población activa, un elemento clave de cualquier función de la producción- y su impacto sociopolítico, generan, una y otra vez, la necesidad de abordar esta cuestión.

En este número de "Papeles de Economía Española" se expone la necesidad de tener en cuenta esa relación empírica que es la ley de Okum en el artículo de Héctor Sala y Pedro Trivín, Desempleo y ciclo económico: heterogeneidad y asimetrías recientes en perspectiva histórica (págs. 2-17). Contiene un análisis estadístico extraordinariamente interesante relacionado con la cita ley de Okum, que como es bien sabido es una "relación empírica que vincula la tasa de paro con la tasa de crecimiento económico". Gracias a este buen trabajo estadístico de Sala y Trivín, los resultados que para España deben tenerse en cuenta, "indican que a nivel agregado y para el periodo del primer trimestre de 2002 al segundo trimestre de 2017, "el coeficiente de Okum es significativo e igual a -0,75. Ello implica que cada punto porcentual de incremento de la tasa de crecimiento del PIB español genera una asociación con una reducción de la tasa de paro de 0,75 puntos porcentuales", señalado eso con toda clase de reservas. Téngase en cuenta, en ese sentido, la aportación de F. Font, M. Izquierdo y S. Puente, Real wage responsiveness umemployment in Spain asymmetries along the business, en IZA Journal of European Labor Studies, 2015, que muestra que el mayor coeficiente de Okum aparece en periodos contractivos.

A todo eso, Sala y Trivín deducen, y esta es una cuestión muy importante para entender determinadas operaciones que se plantean precisamente en estos momentos, en relación con la política social, si "lo señalado indica que debemos flexibilizar el mercado de trabajo" con el fin de reducir las asimetrías derivadas de que en las fases recesivas los salarios tenderían a reducirse, o a desacelerar su crecimiento, en menor medida que su aumento en las fases expansivas. La respuesta de Sala y Trivín a esta cuestión de posible debate creo que merece tenerse en cuenta y que explica muchas cosas. Esta en principio es "que sí y solamente sí". La alusión a la experiencia danesa creo que debe tenerse presente en este sentido para el caso de España. En este artículo se destaca que en nuestro país se responde tal afirmación porque "los objetivos primordiales de política económica consisten en: 1 -potenciar un crecimiento económico sostenido y estable, y 2- velar por el bienestar de los trabajadores a consecuencia de dicho crecimiento.

Y todo lo anterior es necesario vincularlo con otra aportación, asimismo muy valiosa de Jesús Laben Frontera, quien en el artículo Representación y representatividad sindical: puntos críticos y propuestas de reforma (págs. 18-27), nada menos que plantea un problema evidente que existe dentro de nuestro modelo de representación de los trabajadores en la empresa, pues conviven simultáneamente el que podríamos llamar un canal electivo, con fundamento democrático, y un canal sindical, con fundamento afiliativo. Se señala que esta dualidad simultanea se debe a "un equilibrio salomónico entre las tesis de Comisiones Obreras, favorables a dar protagonismo a la representación electiva, y las de UGT, defensora de la sindicalización de la empresa mediante las secciones y delegados sindicales". Es un tema que se debate en este artículo, y que conviene tenerlo muy en cuenta en relación con el desarrollo de la política laboral.

Los dos trabajos señalados son, evidentemente, auténticas claves para desarrollar una política laboral eficaz, pero ¿no es preciso tener en cuenta otras muchas cuestiones? Evidentemente, la respuesta fue sí. Por eso, es obligado recomendar lo que se expone en las restantes aportaciones, todas ellas muy valiosas: desde lo que Samuel Bentolila, Ignacio García Prest y Marcel Jansen señalan sobre el paro de larga duración para las personas de mayor edad, y lo que seguro interesará por su presencia reciente dentro de la economía española, hasta el artículo de Miguel Ángel Malo sobre temas concretos de empleo, tanto el atípico, como los planteamientos derivados de la situación digital. Un número de "Papeles de Economía Española" a tener muy en cuenta.