Axa, Aviva y Prudential son los valores más 'seguros' de la industria en Europa

Dolores Gómez Delgado Madrid

Todo el mundo quiere estar seguro. La tensión internacional, el retraso en la expectativa y la caída de las divisas le ha dado un buen palo al sector financiero, la industria que más cae en el año. Sin embargo, los seguros parecen permanecer casi a flote.

El sector retrocede en el año un 2,63%, lo que no parece muy alentador. Sin embargo, el castigo es mínimo en comparación con el 15,25% que caen los bancos, teniendo en cuenta que el impacto en el alza de los precios también influye en la industria porque la cobertura de los siniestros (de accidente o de vida) se hacen con la rentabilidad que se logran con las inversiones, muchas de ellas en renta fija, vinculadas al precio del dinero. El sector llegó a mínimos a principios de julio y desde entonces se ha recuperado un 3,55% en bolsa.

A pesar de las malas noticias de la atmósfera comercial, en el sector se encuentran compañías que reciben un claro consejo de compra por parte del consenso del mercado. Si nos ceñimos a las 20 mayores empresas por capitalización, las aseguradoras mejor posicionadas en Europa son: Axa, Aviva y Prudential, en orden de mejor recomendación.

Axa, la preferida de Europa

Axa es la aseguradora con mejor recomendación del continente. La aseguradora francesa fue protagonista de una transacción importante al adquirir la compañía estadounidense XL Group por 15.300 millones de dólares. Con este acuerdo la empresa espera "reducir un 40% el impacto de una catástrofe potencial gracias a la sinergias de poseer reaseguros", según el análisis de la empresa al presentar resultados. Los analistas de Morningstar, desde donde recomiendan comprar, se muestran cautos en este tema y advierten que "el negocio de los reaseguros no es sencillo". La firma francesa cae en 2018 un 10,6% en el parqué, la que más pierde de entre las destacadas.

El 81,5% de los analistas recomienda introducir sus títulos en cartera, según Bloomberg, y no recibe ningún consejo de venta de un total de 27 bancos de inversión que la siguen. El precio objetivo del consenso del mercado es de 26,8 euros, por tanto, el valor se sitúa con un potencial de 23,3%. Desde USB Investment Bank no se muestran tan optimistas con su valoración y le dan un precio objetivo de 21,5 y un consejo de mantener. Desde este banco de inversión creen, sin embargo, que "en general los números son sólidos y los inversores pueden esperar una reacción positiva". A parte del potencial alcista y la mejor recomendación del sector, Axa cotiza con un descuento de 20,2%, ya que su PER (número de veces que se recoge su beneficio en el precio de la acción) es de 8,5 veces, frente a las 10,7 de media del entre las comparables.

Esto también ocurre con el segundo mejor consejo de compra, Aviva. Con un PER de 8,5 veces, esta empresa también se puede considerar barata respecto al sector y se espera que sus beneficios netos crezcan casi un 52,8% entre 2017 y 2020, la mejor expectativa de ganancias de entre las tres mejor escogidas. La empresa presenta un potencial alcista de 17,8%, según el consejo de mercado recogido por FactSet. A pesar de las buenas perspectivas, en la última presentación de resultados, los beneficios de la empresa inglesa cayeron un 2% en el primer semestre del año. Estos resultados llegaron tras la salida definitiva de la firma del mercado español a mediados de julio y acompañada de pérdidas en el mercado canadiense con el que la compañía obtiene el 6,3% de sus ingresos y que "históricamente, es uno de los mercados con mejor rendimiento para la compañía" según los analistas de Morningstar. Desde AlphaValue recomiendan tomar posiciones y comentan en un informe publicado en agosto que "el mercado canadiense ha decepcionado debido a la metereología adversa y los resultados débiles de los seguros del automóvil".

Otra de las compañías con mejor recomendación es, de nuevo, una empresa inglesa, en este caso, Prudential, y recibe el consejo de adquirir títulos del 61% de los analistas. Se queda en la cuarta posición del Viejo Continente por recomendación con un potencial del 21,5%, tras caer en el parqué un 9,7 en el año, por detrás de la empresa polaca Powszechny Zaklad. Por otra parte, es la más cara de entre las elegidas con un multiplicador de beneficios de 11,5 veces, un 8,9% por encima de la industria, aunque se espera que se normalice en 2021, gracias al aumento de beneficios. La compañía se escindió separando sus negocios en Europa y Reino Unido del resto del mundo el pasado marzo y esta división corresponde a un plan de eficiencia en términos de capital, según afirmó la propia compañía. El mercado espera una mejora de beneficio de 33,3% hasta 2020. Desde AlphaValue, afirman que la operación supondrá "una mayor asignación de recursos a los mercados de ahorro y jubilación en Europa. Esta transformación será positiva para el grupo, pero tardará un tiempo".

Mapfre mejora su consejo

Mapfre es una de las aseguradoras de entre las 20 más grandes de Europa que ha mejorado su recomendación desde enero de este año. En concreto, escala tres posiciones y dejó de ser venta en julio, y los analistas se muestran más optimistas a pesar de que es una de las aseguradoras más grandes en Latinoamérica, y las divisas de los países emergentes son las que más están sufriendo debido a la incertidumbre internacional. La mayor aseguradora española cae en el año un 5,3%. A pesar de este retroceso, el valor se mantiene por encima del Ibex, que cede un 6,65% en el año. Hace varios trimestres que la compañía no cumple el plan estratégico que presentó para 2016-2018 y se espera que presenten uno nuevo a finales de año.