Las ventas de Foot Locker provocan un efecto rebote en Adidas y Nike

2018 pasará a la historia como un ejercicio dulce para las firmas dedicadas al textil deportivo. Nike y Under Armour, así como sus homólogas europeas, Adidas y Puma, registran ganancias en bolsa cercanas al 30% en lo que va de año. Sus títulos avanzan en los parqués como no lo han hecho en los últimos años. Y todo al calor de unas estimaciones de ventas y de beneficio neto que se han visto elevadas en los últimos meses de manera sensible.

En este comportamiento mucho tiene que ver una empresa que no se dedica a la fabricación de ropa o calzado, sino que la distribuye: Foot Locker.

La compañía estadounidense se ha convertido en el mejor termómetro para medir la temperatura en el sector. Y para corroborar esta afirmación solo hay que echar un vistazo a lo ocurrido en los últimos meses.

Desde que el pasado 25 de mayo, la compañía dio a conocer sus cuentas correspondientes al primer trimestre de su ejercicio, las firmas de textil deportivo han levantado el vuelo en bolsa, acumulando, de media, un rally del 15% en los cuatro meses posteriores.

"Foot Locker subió más de un 20% después de la publicación de sus resultados trimestrales, algo que también ayudó a las acciones de Nike, con la que la empresa está asociada", explican desde IG Markets.

Y es que, Foot Locker es uno de los principales clientes de Nike, especialmente en lo que se refiere a calzado de baloncesto, ya que más de la mitad de sus ventas proceden de la firma de Oregón. "Tiene una elevada correlación con el crecimiento de las ventas de Nike, que se han acelerado en el trimestre", aseguran desde el departamento de análisis de Jefferies.

Precisamente esta alianza con Nike y las que pueda alcanzar con otros protagonistas del sector -se rumorea que quiere reeditarla con Adidas, otro de los grandes protagonistas de la industria- es la que explica el porqué de que su comportamiento esté ligado con el de algunas de las principales compañías de este negocio.

No hay dudas de que la presentación de resultados de Foot Locker ha supuesto un punto de inflexión en numerosos aspectos para el sector en general y para la propia compañía en particular.

Desde que a finales de abril, la firma estadounidense dio a conocer sus cuentas correspondientes al trimestre, ha visto como los expertos han elevado sus estimaciones de ventas un 2%, hasta situarlas en los 7.800 millones de cara a 2018, y en los casi 8.000 millones para 2019.

Las previsiones de beneficio de la compañía también se han visto incrementadas en el año en más de un 6% desde el 1 de enero.

A raíz de la citada presentación de sus resultados del primer trimestre del ejercicio -con los que sorprendió a los analistas registrando un beneficio un 15% superior al esperado-, los expertos también decidieron incrementar su valoración en más de un 10%.

Este crecimiento coloca a la firma con el mayor recorrido alcista del sector para los expertos que la siguen. De hecho, su potencial alcista es el único de doble dígito en el ámbito del textil deportivo.

La recomendación del consenso de analistas sobre ella -mantener- también se ha visto mejorada desde el mes de enero y se ha acercado paulatinamente hasta ser una de las mejores entre las grandes compañías del sector.

Unas estimaciones crecientes

Sin embargo, si se habla de recomendaciones es Nike la compañía que resulta más atractiva para la media de firmas de inversión que la cubren.

Según recogen desde FactSet, los analistas han mejorado su consejo hasta situarlo en el fino alambre que separa una recomendación de mantener de una de compra.

Por contra es Under Armour la compañía que tiene una peor recomendación para la media de bancos de inversión, que aconsejan deshacer posiciones.