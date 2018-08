Trump vuelve a sacudir los mercados tras acusar a la Unión Europea de "ser casi tan mala como China" y amenazar con nuevos aranceles

Tiemblan una vez más los mercados al son de las declaraciones de Donald Trump, presidente de EEUU. Parece que es cuestión de tiempo que el dirigente estadounidense ponga el punto de mira en la Unión Europea, de la que ha dicho que sus políticas comerciales "son casi tan malas como las de China".

Trump ha explicado en una entrevista con Bloomberg que es cuestión de tiempo que los expertos estadounidenses se pongan a estudiar las medidas concretas para contrarrestar los desequilibrios comerciales con Europa. El déficit comercial de bienes y servicios que presenta EEUU con la UE fue de 100.000 millones de dólares en 2017. Con China el déficit es de 325.000 millones de dólares, resultado que se desprende tras restar al déficit de bienes el superávit de EEUU en la balanza de servicios con China, que es de 40.000 millones de dólares, según el Departamento de Comercio de EEUU.

Este menor déficit de la UE respecto a China es por lo que Trump ha decidido dejar al Viejo Continente, por ahora, en un segundo plano: "La UE es casi tan mala como China, pero en más pequeño". Estas declaraciones se han producido en la misma entrevista en la que Trump ha asegurado que si la Organización Mundial del Comercio no se modifica EEUU podría dejarla.

Ante este giro inesperado de las negociaciones entre EEUU y la UE las bolsas vuelven a teñirse de rojo intenso, con el sector del automóvil protagonizando las caídas más importantes. En el caso de la bolsa española, Cie Automotive corrige casi un 3% hasta los 26 euros por acción.

En el resto de bolsas europeas los grandes fabricantes alemanes están cayendo más de un punto porcentual, mientras que el Cac 40 francés Airbus y Peugeot lideran los descensos con correcciones que superan el 2%.

¿Y el principio de acuerdo de julio?

En julio de este año, el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Comisión Europea, Jeanc Claude Juncker, se reunieron para andar los primeros pasos para reducir las presiones arancelarias entre Washington y Bruselas. Juncker llegó a ofrecer hasta una reducción de los aranceles a los coches fabricados en EEUU.

Europa cedió en algunas pretensiones estadounidenses para relajar las tensiones, como el compromiso para aumentar las importaciones de gas natural licuado estadounidense así como de soja. Como parte de las conversaciones, también se habló de rebajar los aranceles industriales y alinear los estándares regulatorios europeos sobre productos médicos con los estadounidenses para hacer más 'justo' el comercio entre ambos bloques.

Aunque esta reunión parecía el principio del fin de las tensiones entre dos bloques hermanos, ahora Trump vuelve a insistir. Ayer dejó muy que "nosotros no estamos compitiendo solo contra el yuan, también estamos compitiendo contra el euro... ellos se mantienen cayendo y cayendo", haciendo referencia a la depreciación de la divisa única frente al dólar.

Respuesta de Juncker

Estas amenazas ya han tenido su respuesta. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha amenazado hoy al presidente estadounidense con respuestas acordes por parte de la Unión Europea si Washington opta finalmente por elevar los aranceles a la importación de coches a Estados Unidos.

"Trump y yo hemos acordado una especie de alto el fuego en lo que respecta a nuevos aranceles adicionales a los vehículos. Como ocurre con las treguas, a veces están en peligro, pero se respetan", según ha señalado en declaraciones al programa matinal de la televisión pública alemana ZDF.

Si Trump decide imponer nuevos aranceles a la importación de coches, Juncker advirtió: "Entonces nosotros también lo haremos". A la pregunta de si la UE no ha sabido negociar bien con Estados Unidos, el presidente de la CE respondió en alusión a Washington: "No, no se me ha escuchado a mí lo suficientemente bien".

La víspera, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, había abierto la puerta a que la UE elimine totalmente los aranceles a los automóviles en sus flujos comerciales con Estados Unidos, siempre que este país tome medidas recíprocas y retire también sus gravámenes.

"Estamos dispuestos a bajar a cero incluso nuestros aranceles a los coches ... si EEUU hace lo mismo, tiene que ser recíproco", aseguró Malmström en una comparecencia ante los eurodiputados de la comisión de Comercio Internacional en la Eurocámara.